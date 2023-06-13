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"Тітушки вдови Да Вінчі": Кондратюк різко накинувся на Михайлову

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2023, 22:46 оновлено 13 червня, 22:59
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Ігорю Кондратюку не сподобалося те, що Тараса Чорновіла засунули в сміттєвий бак після образ Аліни Михайлової.
Аліна Михайлова, Ігор Кондратюк, Тарас Чорновіл
Кондратюк накинувся на Аліну Михайлову через помсту Чорновілу / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official, скріншот з відео, twitter.com/Mykhailova_A

Відомий український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк накинувся на Аліну Михайлову, яка була нареченою загиблого військового Дмитра Коцюбайла. Ігор Кондратюк назвав "тітушками вдови Да Вінчі" людей, які захистили дівчину і помстилися Тарасу Чорновілу, який обізвав Михайлову. Гнівний пост він залишив на своїй сторінці в Twitter.

"Є "Вовки Да Вінчі" - доблесний героїчний підрозділ захисників Вітчизни, створений Героєм України, великим воїном Дмитром Коцюбайлом. А є "тітушки вдови Да Вінчі" - безчесна зграя боягузів на службі депутатки Київміськради", - написав Кондратюк.

Кондратюк
Ігор Кондратюк накинувся на Аліну Михайлову / фото: скріншот

Пізніше Кондратюк видалив свій пост.

відео дня
Кондратюк
Ігор Кондратюк накинувся на Аліну Михайлову / фото: скріншот

Реакція Аліни Михайлової на помсту Чорновілу

Аліна Михайлова також відреагувала на відео, на якому видно, як Тараса Чорновіла, який обізвав дівчину, кидають у сміттєвий бак. Вона щиро заявила, що вона цьому рада.

"У соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну повію і керівника штабу Януковича кидають у смітник. По-перше, неймовірно рада, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і зрадники повинні оглядатися, а не "умнічать" по телебаченню", - написала Анна Михайлова у своєму Twitter.

Аліна Михайлова
Аліна Михайлівна прокоментувала напад на Тараса Чорновіла / фото: скріншот

Що Чорновіл говорив про Аліну Михайлову

Український політичний діяч Тарас Чорновіл у грубій формі висловився на адресу Аліни Михайлової - нареченої загиблого командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла.

У своєму Telegram-каналі Чорновіл звинуватив дівчину в роботі "на зелену владу", назвавши її "подолігархічною шмарою".

Аліна була гостею програми, яку вела журналістка Яніна Соколова.

Пізніше Чорновіл видалив свій пост, оскільки користувачі Мережі були дуже обурені таким висловлюванням. Також він опублікував нове повідомлення з виправданням.

Чорновіла кинули в сміттєвий бак

У вівторок, 13 червня, в Києві активісти напали на політичного аналітика, колишнього народного депутата України Тараса Чорновіла. Його облили зеленкою і сечею, а потім кинули в сміттєвий бак. Чорновіл спробував чинити опір, але у нього нічого не виходить.

Чорновіл викликав співробітників поліції за фактом даного інциденту. Він стверджує, що дана акція - це "замовлення" Офісу президента за критику влади.

Дивіться відео нападу на Тараса Чорновіла в Києві:

У Києві активісти провчили Тараса Чорновола
У Києві активісти кинули Тараса Чорновіла в сміттєвий бак / фото: скріншот

Інші новини:

війна в Україні Тарас Чорновіл Аліна Михайлова
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