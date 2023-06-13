"Спочивай з миром, Даня": у Кривому Розі росіяни вбили 21-річного чоловіка та батька

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 13 червня загинув 21-річний Данило Корнілов.

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У Кривому Розі загинув Данило Корнілов / Колаж: Главред, фото: Facebook, Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Цей обстріл обірвав життя 21-річного Корнілова Данила. Про це повідомили на сторінці в Facebook "Їх убила Росія".

Ракета відібрала не лише життя у Данила, а й залишила без батька його сина, а дружину - без чоловіка.

Чоловік навчався у Криворізькому ліцеї №81 і випустився у 2019 році.

"Спочивай з миром, Даня. Ти був дійсно світлою та гарною людиною!" - щиро зазначили у ліцеї.

У Кривому Розі загинув Данило Корнілов / фото: Facebook

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що російські окупанти вдарили не лише по багатоквартирному будинку, а й атакували склад бутильованої води, яку збирали для допомоги Херсонській області.

"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - сказав міністр Ігор Клименко.

Під завалами знайшли 7 людей. Одному з постраждалих було всього 17 років. Відомо, що троє людей перебувають в лікарні.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі в ніч на 13 червня три крилаті ракети збили сили ППО, але є і "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зруйнована п'ятиповерхівка. Під завалами є ще люди.

Горіли квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Розбиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіла будівля і авто. Пожежу вже загасили. Зруйновано і автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі.

Станом на 14:30 13 червня відомо про те, що російські окупанти вбили 11 людей. Ще 28 людей були поранені, з них 12 - у середньому, важкому та вкрай важкому стані. Кількість загиблих та постраждалих може збільшитись. Розбір завалів триває.

Дивіться відео про ракетний удар по Кривому Рогу:

Російська ракета вбила 22-річних Давида та Ксенію Епельман. Пара одружилася лише минулого року і півтора тижні тому відсвяткувала першу річницю. Чоловік та дружина жили на першому поверсі будинку.

Дивіться відео про перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу:

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