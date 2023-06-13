УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Спочивай з миром, Даня": у Кривому Розі росіяни вбили 21-річного чоловіка та батька

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2023, 17:58 оновлено 13 червня, 18:04
80
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 13 червня загинув 21-річний Данило Корнілов.
Данил Корнилов, ракетный удар по Кривому Рогу
У Кривому Розі загинув Данило Корнілов / Колаж: Главред, фото: Facebook, Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Цей обстріл обірвав життя 21-річного Корнілова Данила. Про це повідомили на сторінці в Facebook "Їх убила Росія".

Ракета відібрала не лише життя у Данила, а й залишила без батька його сина, а дружину - без чоловіка.

Чоловік навчався у Криворізькому ліцеї №81 і випустився у 2019 році.

"Спочивай з миром, Даня. Ти був дійсно світлою та гарною людиною!" - щиро зазначили у ліцеї.

Корнилов Данил
У Кривому Розі загинув Данило Корнілов / фото: Facebook

У Міністерстві внутрішніх справ зазначили, що російські окупанти вдарили не лише по багатоквартирному будинку, а й атакували склад бутильованої води, яку збирали для допомоги Херсонській області.

"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - сказав міністр Ігор Клименко.

Під завалами знайшли 7 людей. Одному з постраждалих було всього 17 років. Відомо, що троє людей перебувають в лікарні.

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

У Кривому Розі в ніч на 13 червня три крилаті ракети збили сили ППО, але є і "прильоти". Пошкоджено цивільні об'єкти, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Зруйнована п'ятиповерхівка. Під завалами є ще люди.

Горіли квартири з першого по п'ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Розбиті 6 легкових машин.

Ще 4 травмованих - на іншій локації. Там горіла будівля і авто. Пожежу вже загасили. Зруйновано і автомобільне підприємство. Загорілася вантажна техніка. Полум'я вже загасили. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є в рятувальному підрозділі.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня
    Ракетний удар по Кривому Рогу вночі 13 червня Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Станом на 14:30 13 червня відомо про те, що російські окупанти вбили 11 людей. Ще 28 людей були поранені, з них 12 - у середньому, важкому та вкрай важкому стані. Кількість загиблих та постраждалих може збільшитись. Розбір завалів триває.

Дивіться відео про ракетний удар по Кривому Рогу:

Російська ракета вбила 22-річних Давида та Ксенію Епельман. Пара одружилася лише минулого року і півтора тижні тому відсвяткувала першу річницю. Чоловік та дружина жили на першому поверсі будинку.

Дивіться відео про перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу:

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар Кривий Ріг
Реклама

Головне за день

"Ми прокинулися в крові, лізли балконами": очевидці розповіли про удар по Кривому Рогу

"Ми прокинулися в крові, лізли балконами": очевидці розповіли про удар по Кривому Рогу

18:02 Україна
Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні

Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні

17:59 Світ
"Спочивай з миром, Даня": у Кривому Розі росіяни вбили 21-річного чоловіка та батька

"Спочивай з миром, Даня": у Кривому Розі росіяни вбили 21-річного чоловіка та батька

17:58 Україна
Всі головні новини

Последние новости

18:02

"Ми прокинулися в крові, лізли балконами": очевидці розповіли про удар по Кривому Рогу

17:59

Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в УкраїніВидео

17:58

"Спочивай з миром, Даня": у Кривому Розі росіяни вбили 21-річного чоловіка та батькаФотоВидео

17:29

Для чого додають вино в шашлик: феєричний трюк здивує наповал всіх кулінарів

17:15

Віра Брежнєва таємно виступає для російських олігархів - ЗМІВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:44

Мама не стримує емоцій: російська ракета вбила молоде подружжя у Кривому РозіФотоВидео

16:23

Жінка протирала обличчя горілкою і показала, що з нею сталосяВидео

16:10

"Він для них - смертельний ворог": експерт розповів, хто стоїть за ПригожинимВидео

16:03

В Україну увірветься африканська спека: синоптики назвали, коли чекатиВидео

Реклама
15:55

Зорепад: ще один російський шоумен екстрено госпіталізований в кардіологію

15:50

"Дідусь знову забув таблетки": Кіркоров зганьбився на росТБВидео

15:42

Лукашенко зізнався, що переніс хворобу на ногах: "Бігав, стрибав, у хокей грав"

15:30

Любов, як у казці: 3 найбільш сумісні знаки зодіакуВидео

15:22

Навіщо 14 червня витирали всі кути в шафах: прикмети і суворі заборони дняВидео

15:20

Потім можна не прасувати: як сушити одяг, щоб не було складок

15:20

Матері путіністки Шукшиної різко стало гірше

15:18

Отрута в повітрі й пустеля замість води: еколог про катастрофу через підрив Каховської ГЕС

15:14

Пошкоджено багато будівель та є жертва: росіяни підло обстріляли ХерсонщинуФотоВидео

15:06

Кохана Остапчука зізналася, коли почався їхній роман: чи був шоумен у шлюбі

15:02

"Твоє місце - в Криму": вірмени в Монако накинулися на КіркороваВидео

Реклама
14:52

Дві умови змусять росіян воювати проти Путіна: "Буде війна всіх проти всіх"Видео

14:44

Мовознавець Авраменко пояснив, чому говорити "в інстаграм" - неправильноВидео

14:28

"Танки будуть": Берлін передасть Києву сотню Leopard 1 для контрнаступу

14:20

"Чмоня тижня": Слава Дьомін розкритикував Лізу Ющенко за мовчання про війнуВидео

14:03

"Щоб їхня нога тут не ступила": Лукашенко істерично розкричався, що вдарить "ядеркою"

13:56

До чого сниться кров: тлумачення відомих сонників

13:47

Як зробити смачний зелений чай: простий трюк дасть потужний ефект

13:44

РФ підірвала ракетою житловий будинок у Кривому Розі: серед 11 загиблих - вчитель з дружиноюФотоВидео

13:33

Хайді Клум поділилася рідкісним фото "жінок трьох поколінь"

13:24

Що означають символи на етикетках одягу - розшифровуємо найголовніші

13:16

Конфлікт все складніше: Гаррі з Меган не покликали на день народження короля

13:15

Мало води, тіла тварин і міни: біолог назвав проблеми України після підриву Каховської ГЕСВидео

13:15

У Росії вже з’явилися передумови для громадянської війни - ФесенкоЭксклюзив

13:04

Зірка "Людей Ікс" розбився під час гонки на витривалість

12:42

Головоломка "прокачає" уважність: потрібно знайти зашифроване ім'я за 6 секунд

12:42

Гороскоп на завтра 14 червня 2023: Овну - романтика, Ракам - пліткиВидео

12:37

ЗСУ йдуть вперед на трьох напрямках і звільняють захоплені РФ території

12:24

Що відбувається з тілом, якщо відмовитися від хліба: є і мінуси, і плюси

12:02

У Бельгії українець-біженець виграв 500 тис. євро в лотерею

11:57

Чорновіл поплатився за образу нареченої Да Вінчі: екснардепа кинули у смітникВидео

Реклама
11:30

Bradley - "витратник" для наступу: США передадуть Україні нові БМП – ЗМІ

11:24

Відмовчуються: комік з РФ розповів, що його друзі не підтримують війну

11:11

Просився вбивати українців: путініст Охлобистін розповів про актора-алкоголіка

11:05

РФ втрачала по солдату на кожні 48 см: Сирський розповів про просування ЗСУ в Бахмуті

11:04

"Давай подивимося, чи зможеш": ексчемпіон дав Ломаченку знущальну порадуВидео

10:39

Джей Ло показала стильне поєднання у вигляді запаморочливої сукні

10:34

Справжня магія: чоловік показав кумедний лайфхак з голкою і бананомВидео

10:33

Кава як добриво: які рослини можна і не варто пригощати ароматним напоєм

10:29

Компанія SOCAR організувала візит школярів до Азербайджану

10:22

Масова перевірка лічильників: кому доведеться заплатити тисячі гривень штрафуВидео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМода 2023Фарбування волоссяМодні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти