"Навіть у найтемніші часи серця українців відкриті": зірка "Гаррі Поттера" підтримав Україну

Зірка "Гаррі Поттера" підтримав Україну / УНІАН і ua.depositphotos.com

Англійський актор Тім Фелтон, відомий за роллю лиходія Драко Мелфоя в легендарній франшизі" Гаррі Поттер", активно підтримує Україну і записав спеціально звернення на підтримку українців ‒ і їх домашніх тварин. Відповідний відеоролик був опублікований на сторінці проєкту UAnimals.

"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яке не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин. Тому від Тома Фелтона всім хоробрим українцям – які зараз намагаються допомогти і зробити стільки хорошої роботи, скільки вони можуть в цей жахливий період, - надсилаю свою любов", - сказав Фелтон.

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Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.

Пізніше легендарний боксер - Майк Тайсон - підтримав Україну. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.

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