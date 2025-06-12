Тяжкохвора Селін Діон дала жару в Лас-Вегасі

У Мережу потрапило відео, як Діон весело танцює на концерті Coldplay.

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Селін Діон зараз - співачка відпочила на концерті Coldplay / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот TikTok

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Селін Діон майже не виходить на публіку

Її нещодавнє відвідування концерту в Лас-Вегасі викликало фурор у Мережі

Легендарна канадська співачка Селін Діон через невиліковну хворобу рідко виходить на публіку: у 2022 році зірці поставили діагноз - синдром м'язової скутості. Напади недуги приносять Діон нестерпний біль, і значно обмежують її в пересуванні, щоденній активності та навіть заняттях музикою.

На щастя, в артистки все ж бувають хороші дні, коли її самопочуття не заважає їй жити повним життям. Один із таких стався з нею в суботу, 7 червня. Тоді Селін відвідала концерт гурту Coldplay у Лас-Вегасі.

відео дня

У своєму блозі в Х співачка написала захоплений відгук про той вечір: "Який незабутній вечір із Coldplay. Моє серце досі співає! Сердечне дякую гурту та їхній приголомшливій команді за теплий і добрий прийом моєї сім'ї. Все було... фантастично".

І тут Діон не покривила душею: на концерті вона відірвалася як слід. У TikTok з'явилося відео, на якому артистка з широкою посмішкою на обличчі енергійно витанцьовує у фан-зоні. У коментарях шанувальники радіють, що Селін Діон всупереч усьому проживає кожен свій момент на повну.

Шанувальники радіють гарному самопочуттю Селін Діон / tiktok.com/@thom.bridges

Шанувальники радіють гарному самопочуттю Селін Діон / tiktok.com/@thom.bridges

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