Тяжкохвора Селін Діон дала жару в Лас-Вегасі

Стисло:
- Селін Діон майже не виходить на публіку
- Її нещодавнє відвідування концерту в Лас-Вегасі викликало фурор у Мережі
Легендарна канадська співачка Селін Діон через невиліковну хворобу рідко виходить на публіку: у 2022 році зірці поставили діагноз - синдром м'язової скутості. Напади недуги приносять Діон нестерпний біль, і значно обмежують її в пересуванні, щоденній активності та навіть заняттях музикою.
На щастя, в артистки все ж бувають хороші дні, коли її самопочуття не заважає їй жити повним життям. Один із таких стався з нею в суботу, 7 червня. Тоді Селін відвідала концерт гурту Coldplay у Лас-Вегасі.
У своєму блозі в Х співачка написала захоплений відгук про той вечір: "Який незабутній вечір із Coldplay. Моє серце досі співає! Сердечне дякую гурту та їхній приголомшливій команді за теплий і добрий прийом моєї сім'ї. Все було... фантастично".
І тут Діон не покривила душею: на концерті вона відірвалася як слід. У TikTok з'явилося відео, на якому артистка з широкою посмішкою на обличчі енергійно витанцьовує у фан-зоні. У коментарях шанувальники радіють, що Селін Діон всупереч усьому проживає кожен свій момент на повну.
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Хто така Селін Діон
Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, акторка і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.
Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.
Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найбільш продавана з усіх канадських виконавців. Меццо-сопрано з діапазоном у п'ять октав.
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