Путініст Володимир Машков вперше відреагував на проукраїнську позицію доньки

Володимир Машков відреагував на проукраїнську позицію доньки / instagram.com/masha_mashkova_official

Російський актор і закоренілий путініст Володимир Машков у Криму взяв участь у заході, присвяченому створенню Університету креативних індустрій. Його рашисти розраховують відкрити на окупованому півострові.

Так, промаринований роспропагандою артист з упевненістю заявляє, що санкції, які на РФ і нього особисто накладає весь світ - маячня, скасування російської культури - вигадки, а Радянський союз був раєм на Землі.

"Я жив у Радянському Союзі, навчався в Радянському Союзі. Мені дуже подобається Радянський Союз. ... А зараз ми живемо в унікальній, абсолютно неймовірній, країні, що розвивається. Яка нарешті піднімає голову після багатьох десятиліть приниження. Ми сильні, розумні, талановиті люди. Скасувати нас не можна, більше того, це не призведе ні до чого. А санкції - справа наживна", - цитують актора-путиниста россСМИ.

Також він вперше публічно відреагував на антивоєнну та проукраїнську позицію його єдиної доньки Марії, також акторки, яка зараз проживає США. Вона не один раз засуджувала батька за його підтримку війни в Україні, а також висловлювала припущення, що його чекатиме суд у Гаазі.

На питання, що думає про позицію Машкова донька, і які між ними зараз відносини, актор відповів коротко: "Мені не хотілося б про це говорити".

Нагадаємо, раніше відомий російський актор, режисер керівник театру імені Олега Табакова і закоренілий путініст Володимир Машков назвав' нелюдами ' супротивників війни.

Його донька, акторка Марія Машкова, в свою чергу переконана в неспростовності злочину Путіна проти України і світу, за що його, а також самого Машкова, як відданого слуги путінської тиранії, чекатиме трибунал.

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