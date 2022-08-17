"Німа" до війни в Україні Наташа Корольова відреагувала на проукраїнську позицію мами

Наташа Корольова відреагувала на проукраїнську позицію своєї мами Людмили Поривай / instagram.com/koroleva__star

Заслужена артистка України, хормейстер і диригент Людмила Поривай є також мамою Наташі Корольової - співачки українського походження, яка мовчазно підтримує війну.

На відміну від дочки, яка прийняла "позу страуса", щоб не сваритися зі недолугим чоловіком-рашистом Тарзаном, мама Люда заявляє про свою антивоєнну позицію привселюдно: на концерті Ірини Білик в США, Поривай зі сміхом погодилася, що її зятя можна прирівняти до відходів життєдіяльності, а також виголосила полум'яну промову на підтримку України, яку завершила гаслом"Слава Україні".

У росЗМІ патріотизм мами Наташі Корольової визнали злочинним, проте сама співачка, схоже, продовжує займатися самообманом, щоб не спровокувати сварку між свідомою мамою-українкою і чоловіком-неадекватом.

"Шанувальники виконавиці хіта Жолтые тюльпаны зітхнули з полегшенням. Останнім часом в мережі раз у раз виникали чутки про майбутнє розлучення співачки через маму-українку, що ополчилася на зятя-росіянина. Але, судячи з усього, в сім'ї Корольової і Глушко панують мир і злагода. Мабуть, Наташа стійко витримала удар, який їй завдала мати, і вирішила не звертати уваги на поведінку 76-річної матері", - зытхають росСМИ.

Але з боку це виглядає набагато простіше: Корольовій просто плювати на країну, яка її вигодувала і виростила. Та й любов до мами, схоже, теж ресурс обмежений.

Нагадаємо раніше, мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана, який регулярно транслює маячню Кремля в соцмережах.

Раньше Дмитро Гордон жорстко висміяв проросійську співачку Наташу Корольову за безглузде фото в "костюмі Єви", натякнувши на її не дуже високий інтелект.

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