Денисенко зробила чітку заяву щодо спілкування з ексом: "Терпіти й страждати"

Анна Підгорна
22 березня 2026, 22:56
Наталка Денисенко прокоментувала складну ситуацію з Андрієм Фединчиком.
Наталка Денисенко розлучення — акторка заговорила про Андрія Федінчика / колаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik, instagram.com/natalka_denisenko

Стисло:

  • Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися
  • Артистка розповіла, як спілкується з колишнім чоловіком

У травні 2025 року завершився 8-річний шлюб акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Втім, розставання було не остаточним - колишнє подружжя підтримує спілкування заради їхнього спільного сина - 8-річного Андрія.

У недавньому коментарі для проєкту "Ближче до зірок" Денисенко розповіла, як спілкується з Федінчиком. Вона зазначила, що приємно вражена тим, як їй та Андрію вдається зберігати цивілізовану комунікацію попри непрості особисті стосунки між ними двома.

"Андрій дуже старається і я. Я взагалі пишаюся нами, як батьками", - впевнено заявила акторка і додала, що не шкодує про те, як завершився її шлюб. "Іноді краще розлучитися, аніж жити, терпіти і страждати", - переконана зірка.

Раніше Главред розповідав, що LELEKA порушила правила перед Євробаченням. Артистка відчуває певні незручності, пов'язані з її раптово зрослою популярністю.

Також Настя Приходько жорстко розкритикувала Дмитра Монатіка. Співачка дала негативну оцінку його новій творчості у зв'язку з ідеологічними розбіжностями.

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

