Денисенко зробила чітку заяву щодо спілкування з ексом: "Терпіти й страждати"

Стисло:
- Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучилися
- Артистка розповіла, як спілкується з колишнім чоловіком
У травні 2025 року завершився 8-річний шлюб акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Втім, розставання було не остаточним - колишнє подружжя підтримує спілкування заради їхнього спільного сина - 8-річного Андрія.
У недавньому коментарі для проєкту "Ближче до зірок" Денисенко розповіла, як спілкується з Федінчиком. Вона зазначила, що приємно вражена тим, як їй та Андрію вдається зберігати цивілізовану комунікацію попри непрості особисті стосунки між ними двома.
"Андрій дуже старається і я. Я взагалі пишаюся нами, як батьками", - впевнено заявила акторка і додала, що не шкодує про те, як завершився її шлюб. "Іноді краще розлучитися, аніж жити, терпіти і страждати", - переконана зірка.
Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
