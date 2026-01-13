Лобода спричинила переполох у РФ через допомогу ЗСУ — деталі

Ви дізнаєтеся:
- Світлана Лобода виступила для російських багатіїв
- Чому її хочуть оголосити екстремісткою
Відома українська співачка Світлана Лобода, яка висловила підтримку батьківщині після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала з країни-агресора, стала причиною великого скандалу. Як повідомляють російські ЗМІ, артистку збираються внести до списку осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.
Причиною обурення "громадських діячів" став приватний виступ Лободи для росіянки — екс-топа російської вугільної галузі Олени Дробіної. За корпоратив Світлана мала отримати 15 мільйонів рублів. Російська влада занепокоїлася тим, що ці гроші могли піти на підтримку ЗСУ.
Голова Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін навіть звернувся до Генпрокуратури РФ з проханням перевірити діяльність Лободи, яка не приховує своєї підтримки України. Чиновник вимагає вжити заходів, заборонити в'їзд артистки до РФ і внести її до списків терористів та екстремістів.
"Провести ретельну і всебічну перевірку викладених у цьому зверненні фактів публічної підтримки Світланою Сергіївною Лободою Збройних Сил України, її матеріальної та фінансової допомоги їм", — повідомляється у зверненні.
Водночас у РФ хочуть "зайнятися" і замовницею Лободи — у країні-агресорі дивуються, чому російські багатії запрошують на виступи співачку, яка публічно підтримує Україну.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український співак Михайло Хома, який виступає під псевдонімом Дзідзьо, розповів зворушливу історію, яка стоїть за його сценічним ім'ям. Артист показав фотографію з рідною людиною, на честь якої назвався.
Також колишня ведуча програми "Орел і Решка" Василина Хвостова потрапила в халепу під час проходження паспортного контролю в США і опинилася у в'язниці. Перевіряючих на паспортному контролі в Нью-Йорку збентежила велика кількість штампів в її паспорті.
Про особу: Світлана Лобода
Світлана Лобода - українська співачка, автор пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярної дівочої поп-групи ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твої очі", "Випадкова", "До біса кохання", "Рідний" тощо.
