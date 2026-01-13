Рус
Лобода спричинила переполох у РФ через допомогу ЗСУ — деталі

Христина Трохимчук
13 січня 2026, 17:22
Світлана Лобода могла направити російські гроші на допомогу ЗСУ.
Світлана Лобода, Loboda / колаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка висловила підтримку батьківщині після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала з країни-агресора, стала причиною великого скандалу. Як повідомляють російські ЗМІ, артистку збираються внести до списку осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Причиною обурення "громадських діячів" став приватний виступ Лободи для росіянки — екс-топа російської вугільної галузі Олени Дробіної. За корпоратив Світлана мала отримати 15 мільйонів рублів. Російська влада занепокоїлася тим, що ці гроші могли піти на підтримку ЗСУ.

Світлана Лобода
Світлана Лобода - скандал в РФ / фото: instagram.com, Світлана Лобода

Голова Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін навіть звернувся до Генпрокуратури РФ з проханням перевірити діяльність Лободи, яка не приховує своєї підтримки України. Чиновник вимагає вжити заходів, заборонити в'їзд артистки до РФ і внести її до списків терористів та екстремістів.

"Провести ретельну і всебічну перевірку викладених у цьому зверненні фактів публічної підтримки Світланою Сергіївною Лободою Збройних Сил України, її матеріальної та фінансової допомоги їм", — повідомляється у зверненні.

Світлана Лобода - звернення до прокуратури
Світлана Лобода - звернення до прокуратури / фото: t.me/mash

Водночас у РФ хочуть "зайнятися" і замовницею Лободи — у країні-агресорі дивуються, чому російські багатії запрошують на виступи співачку, яка публічно підтримує Україну.

Світлана Лобода

Світлана Лобода - українська співачка, автор пісень, повідомляє Вікіпедія. Заслужена артистка України (2013). У 2004 році 3 місяці була частиною популярної дівочої поп-групи ВІА Гра. У 2009 році представляла Україну на Євробаченні з піснею "Be My Valentine (Anti-crisis Girl)" (12-е місце). З 2010 року виступає під псевдонімом LOBODA. Найпопулярніші пісні Світлани Лободи - "Твої очі", "Випадкова", "До біса кохання", "Рідний" тощо.

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

12:13

Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

11:46

Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

