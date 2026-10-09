"Вчуся бути мамою": Вітвіцька зіткнулася з першими труднощами

Популярна ведуча відверто зізналася, з якими викликами їй довелося зіткнутися у новому статусі.

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Соломія Вітвіцька - син / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

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З якими труднощами зіткнулася Соломія Вітвіцька

Який головний висновок зробила телезірка

Відома ведуча Соломія Вітвіцька, яка нещодавно вперше стала мамою, опублікувала в Instagram знімки з прогулянки разом із малюком. Телезірка зізналася, що тільки починає освоювати всі тонкощі материнства і стикається з багатьма труднощами.

Особливим випробуванням для знаменитості стало грудне вигодовування, а також безсонні ночі. Окрім фізичних труднощів, зірка розповіла й про моральні складнощі: відповідальність за малюка додає їй тривог і сумнівів.

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Соломія Вітвіцька з сином на прогулянці / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"Я ще вчуся бути мамою. Устим вчиться бути нашим сином. А ми всі троє - знайомимося з цим новим життям. Грудне вигодовування теж виявилося окремою наукою: прикладання, лактація, безсонні ночі, мільйон запитань і постійне "А чи все я роблю правильно?", - відверто поділилася Вітвіцька.

Незважаючи на шалений темп і тривоги перших днів, ведуча намагається зберігати позитивний настрій і радить молодим мамам не вимагати від себе неможливого. Соломія зазначила, що найважливіше зараз - прислухатися до малюка, бути поруч і поступово знаходити свій ритм у цьому хаотичному, але щасливому процесі.

Соломія Вітвіцька показала сина / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

"І, мабуть, головне, що я зрозуміла за цей час: не треба відразу все вміти. Треба просто бути поруч, прислухатися до свого малюка і поступово знаходити свій ритм. Ми ще адаптуємося. І це дуже гарний, трохи хаотичний і неймовірно щасливий процес", - підсумувала телеведуча.

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Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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