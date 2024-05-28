'Суперпрофесор': Тіна Кароль похвалилася успіхами красеня-сина

Єдиний нащадок Тіни Кароль Веніамін навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона - Repton Preparatory School.

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Тіна Кароль похвалилася успіхами в навчанні за кордоном свого сина Веніаміна / колаж Главред, фото Instagarm і TikTok

Відома українська поп-співачка Тіна Кароль вряди-годи вирішила розповісти про те, як живе за кордоном і вчиться її 15-річний син Веніамін. Відповідним відео актриса поділилася в Instagram.

Акторка вирішила відповісти на запитання підписників, які поцікавилися тим, як справи у її єдиного спадкоємця, який уже багато років навчається за кордоном.

Як каже співачка, зараз Веніамін складає чергові іспити і вивчає одразу кілька мов, серед яких найбільш ходові - англійська, французька та іспанська. Кароль хоче, щоб у її сина не було мовного бар'єру в принципі і щоб він добре розбирався в математиці.

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"Він там у мене суперпрофесор трохи. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що в мене", - підсумувала вона.

Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

Пізніше старий хіт Кароль з 2010-х "Шиншила" переспівала молода українська співачка Кажанна, пісні якої стали трендовими в TikTok. І цей кавер став дуже популярним серед українців.

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