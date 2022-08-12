Тіна Кароль купила квартиру сім’ї хлопчика, який став відомий своїм щоденником з Маріуполя/ Instagram Тіна Кароль, скрін

Українська співачка Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для сім’ї 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними у зруйнованому Маріуполі.

Хлопчик з мамою, сестрою і бабусею зміг втекти із розбомбленого окупантами міста. Дідуся вони втратили через обстріли росіян. Історію сім’ї розповіли журналісти ТСН.

Про родину хлопчика весь світ дізнався через його щоденник, який він вів у Маріуполі. У ньому Єгор розповідав, що їм довелося пережити і як вони втрачали рідних.

Коли сім’я добралася до Києва і їм не було де жити, небайдужі українці дозволили їм тимчасово мешкати у їхній квартирі.

Тим часом про щоденник маленького маріупольчанина дізнавалося все більше людей. Співачка Тіна Кароль дізналася про щоденник з соцмереж і вирішила прочитати його зі сцени, щоб глядачі спробували зрозуміти увесь біль, який переживають українські діти під час війни.

Мама дітей не збиралася надовго лишатися у квартирі, яку їм надали для тимчасового проживання – вона планувала влаштуватися на роботу і вже підшуковувала нове житло.

"Я шукала квартиру, у мене ледь не була істерика. Або ціни зависокі, або квартира не дуже. Я сиділа і думала, що вдома у мене в Маріуполі було все. Я тільки-но зробила ремонт… І тепер отак", – розповідає мама Єгора Олена.

Та одного ранку їй зателефонував менеджер Тіни Кароль і повідомив, що співачка хоче подарувати їм квартиру. Далі сім’я визначилася з регіоном – обрала містечко на Івано-Франківщині, а потім підібрала квартиру. Для зручності команда співачки одразу умеблювала обране житло.

Родина Єгора планує переїхати у нове житло уже за тиждень.

Раніше повідомлялося, що Тіну Кароль застукали на прогулянці із загадковим чоловіком. Зворушливий момент потрапив на відео. Тепер шанувальники роблять ставки.

Нагадаємо, Тіна Кароль у день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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