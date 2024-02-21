'Я нагрішила, шиншила': зірка TIkTok переспівала старий хіт Тіни Кароль

Молода українська співачка Кажанна, пісні якої стали трендовими в tiktok, представила свою версію хіта Тіни Кароль "Шиншила" і перевела її.

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Зірка TIkTok Кажанна переспівала старий хіт Тіни Кароль / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Молода українська співачка Кажанна, автор TikTok-шлягера "Дупа огірка", переклала старий хіт співачки Тіни Кароль з 2010-х ‒ "Шиншила" - на українську мову. Про це дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Кажанна — до слова, яка працює на лейблі Nova Music співачки Jerry Heil - стала популярною в сервісі TIkTok своїми хітами "Дупа огірка" і "Туш тече". А тепер дівчина стала ще однією артисткою, яка переклала трек Тіни Кароль (раніше це зробив артист Шумей з треком "Вище хмар"). Вибрала пісню "Шиншила", яка набула своєї популярності в 2010 році.

Інтерпретація хіта Кажанни вийшла в сучасному стилі. У куплетах дівчина зачитує рядки під хіп-хоп-біт, а в приспіві залишила оригінальну мелодію Кароль, але поміняла текст. І тепер замість"Я так вирішила, шиншила" заспівала "Я нагрішила, шиншила".

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Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр з сімейного архіву.

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