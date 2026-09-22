"Ще одна людина": Тодоренко знову продемонструвала вагітний живіт

Регіна Тодоренко з'явилася з вагітним животом і здивувала своїх шанувальників.

https://glavred.net/starnews/eshche-odin-chelovek-todorenko-snova-pokazala-beremennyy-zhivot-10798487.html Посилання скопійоване

Регіна Тодоренко знову заговорила про материнство / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Коротко:

Чому Тодоренко заговорила про вагітність

Як вона зараз виглядає

"Запроданка" Регіна Тодоренко, яка живе і працює в РФ, незважаючи на терористичне вторгнення в рідну Україну, вирішила філософствувати про життя та дітей.

На відео, яке вона опублікувала в соціальних мережах, Тодоренко розмірковує на тему того, що материнської любові їй вистачає на всіх трьох синів.

відео дня

Тодоренко розповіла про дітей / Скріншот

"Коли у мене був один син, я чомусь думала, що материнські ресурси працюють як пиріг. Є певна кількість часу, сил і ніжності. З’являється ще одна людина - значить, кожному дістанеться шматочок поменше. І десь глибоко всередині сидів страх: а мене взагалі вистачить на трьох? Виявилося, материнство - дуже дивна математика. Рук більше не стає. Годин у добі теж. Сил - часом навіть менше. А ось любов чомусь не ділиться спочатку на двох, потім на трьох", - каже телеведуча.

Користувачі подумали, що Тодоренко знову вагітна, однак виявилося, що це лише її чергові роздуми.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що супермодель Сінді Кроуфорд важко переживає трагічну загибель свого сина Преслі Гербера. За словами джерел, близьких до родини, вона буквально "розчавлена горем" і перебуває в стані сильного емоційного шоку.

Раніше також дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Регіна Тодоренко Регіна Тодоренко - телеведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Стала відомою завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе та будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 року перебуває під санкціями України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред