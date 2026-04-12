"Намагаюся триматися": Аліна Шаманська повідомила про горе в родині

У Аліни Шаманської помер батько / колаж: Главред, фото: instagram.com/shamankaa

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська повідомила про важку втрату в родині. Напередодні Великодня пішов з життя її батько — Ігор Анатолійович. Для Аліни це стало глибоким потрясінням і непоправною втратою. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Блогерка відверто зізналася, що батько був для неї не просто рідною людиною, а справжньою опорою, другом і підтримкою. Вона завжди могла на нього покластися і відчувала його присутність у найважливіших моментах життя.

"Як мені шкода, тату, що я більше ніколи в житті не почую з того боку телефону: "О, моя найпрекрасніша королева! Прикраса моїх очей! У мене все найкраще!"... Я дуже тебе люблю! Ти тепер у мені — назавжди! Я не прощаюся! Ми з тобою на зв'язку — у моїй пам'яті та думках! Нехай усі знають, що ти найкращий тато для своїх трьох дітей! Таких, як ти, немає! Я тебе люблю!" — каже блогерка.

Аліна Шаманська також розповідає, що після смерті батька стала сиротою. Мама блогерки померла ще у 2020 році від раку. Ведуча каже, що незважаючи на біль втрати, намагається триматися і не опускати руки заради сина.

"Відтепер я сирота. І я намагаюся триматися заради сина", - поділилася блогерка.

Тато Аліни Шаманської / Фото: instagram.com/shamankaa

Про особу: Аліна Шаманська Аліна Шаманська також раніше відома як Аліна Ханумак — українська ведуча та блогерка, на яку в Instagram підписано понад 1 мільйон читачів. За освітою Аліна — магістр хімії нафти та газу. Вона навчалася в Національному авіаційному університеті України.

