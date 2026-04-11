"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

Лоліта Мілявська висловилася щодо своєї особливої доньки.

https://glavred.net/starnews/luchshe-by-byla-poproshaykoy-predatelnica-lolita-opustila-osobennuyu-doch-10756019.html Посилання скопійоване

Лоліта Мілявська розповіла про доньку

Коротко:

Що сказала Лоліта про дочку

Чому вона так сказала

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом з України, але підтримує терористичне вторгнення РФ у її рідну країну, дивно відгукнулася про свою особливу дочку.

Як пишуть російські пропагандисти, свою особливу дочку Єву, яка хворіє на синдром Аспергера, Мілявська поселила окремо від бабусі, з якою та прожила майже все життя.

відео дня

Дочка Лоліти закінчила університет / Вести

"Вона почувається чудово. Ділиться тим, що вважає за потрібне. За допомогою не звертається. Каже: "Мамо, я ж не жебрачка". Я їй відповідаю: "Краще б ти була жебрачкою". Хочеться, щоб вона жила своїм життям у кайфі. Мені абсолютно не важливо, чи буде вона працювати, чи ні. Головне — щоб їй було добре", — каже Лоліта.

Зазначимо, що дочка Лоліти не прагне до публічної діяльності. Вона закінчила університет і займається перекладами.

Дочку Лоліти виховувала її мати / скрін з відео

Синдром Аспергера — це форма високофункціонального розладу аутистичного спектру (РАС), що характеризується труднощами в соціальній взаємодії, обмеженими інтересами та стереотипною поведінкою при збереженому інтелекті та мовленні.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, як святкує Великдень, і поділився кумедною традицією, яка є у них з дружиною на свято.

Раніше також російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, прогулявся Нью-Йорком і поділився стильними кадрами.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська — естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисерка та продюсерка українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред