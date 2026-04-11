Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

Буданов святкує Великдень у сімейному колі разом зі своєю дружиною Маріанною.

Кирило Буданов і Маріанна Буданова грають / колаж: Главред, фото: instagram.com, Кирило Буданов, скріншот відео

Що робить чиновник на Великдень

У яких боях він програє дружині

Керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, як святкує Великдень, і поділився кумедною традицією, яка є у них з дружиною на свято.

Виявляється, Буданов святкує Великдень у сімейному колі, разом зі своєю дружиною Маріанною.

Маріанна Буданова - дружина-переможниця / Фото Elle.ua

"Сподіваюся, з дружиною вранці підемо, як зазвичай, до церкви. Потім з'їмо шматочок паски. Я, так, не дуже люблю цю страву, але треба — з'їм", — зізнався Кирило Буданов у коментарі виданню Новости.LIVE.

Крім того, за словами керівника, однією з традицій його родини є битва на крашенках, у якій, до речі, він завжди програє своїй дружині.

"А потім битва на яйцях. Не подумайте, що в цьому якийсь контекст. Я в нормальному сенсі. Зазвичай я програю своїй дружині. Дружина завжди знає, з якого кінця стукати треба", - сказав він.

Кирило Буданов шанує сімейні традиції / Фото: УНІАН

Він підкреслив, що саме сімейні традиції створюють відчуття стабільності, особливо важливе в умовах війни.

Раніше Главред повідомляв, що шведська супермодель Ельза Хоск оголосила, що перебуває на шостому місяці вагітності другою дитиною.

Раніше також російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, прогулявся Нью-Йорком і поділився стильними кадрами.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 р. – до 2 січня 2026 р.), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

