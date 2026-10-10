Онук Алли Пугачової, який "пішов на СВО", несподівано з'явився. — деталі

У мережі розгорівся черговий скандал навколо зіркової родини Алли Пугачової.

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Онука Алли Пугачової "відправили" на СВО / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, скріншот із відео

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Хто заявив, що син Крістіни Орбакайте вирушив на СВО

Чим насправді займається Дені Байсаров

Онук Алли Пугачової Дені Байсаров з'явився на виставці в центрі Москви зі своїм арт-проєктом після повідомлень про те, що він нібито вирушив у "зону СВО". Відео з 28-річним художником з'явилося в Instagram.

У мережі активно обговорювали резонансну заяву власника холдингу "Російська медіагрупа" Володимира Кисельова, зроблену в інтерв’ю голові ФПБК Віталію Бородіну. У розмові Кисельов впевнено заявив, що син Крістіни Орбакайте "вирушив на СВО", а Бородін підтвердив його слова. Оскільки старший син співачки, Нікіта Пресняков, давно живе у США, громадськість вирішила, що мова йде про молодшого сина - Дені Байсарова, який народився у шлюбі з бізнесменом Русланом Байсаровим.

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Син Крістіни Орбакайте відкрив виставку / скріншот із відео

"Її син воює на СВО", - впевнено заявив Кісельов.

Однак поява Дені Байсарова в Москві викликала сумніви щодо достовірності цих повідомлень. Онук Пугачової представив на виставці свої художні роботи та розповів про те, що його надихає.

"Я просто зрозумів, що це моє. Це те, що я нарешті можу зробити повністю своїм, своїми руками", - розповів Дені.

Як виглядає молодший син Крістіни Орбакайте / скрін з відео

Крістіна Орбакайте - діти

У Крістіни Орбакайте троє дітей від різних чоловіків. Старший син, 35-річний Нікіта Пресняков, який народився у шлюбі з Володимиром Пресняковим-молодшим, незабаром після початку повномасштабного вторгнення виїхав до США. Молодший син, 28-річний Дені Байсаров, народився у шлюбі з чеченським бізнесменом Русланом Байсаровим і будує кар'єру у сфері мистецтва. Також у співачки є дочка - 14-річна Клавдія Земцова, яка народилася в шлюбі з бізнесменом Михайлом Земцовим. Зараз дівчинка живе з батьками в США і навчається в Маямі.

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