"Стала ангелом-охоронцем": Сеітаблаєв назвав актрису, яка замінила йому матір

Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів про актрису, з якою його пов'язують особливі стосунки. Разом вони знялися у фільмі "Ну мам", повідомив актор у Facebook.
За словами Ахтема, колега по кінокартині Ада Роговцева ставиться до нього з особливою теплотою і навіть називає названим сином. У фільмі актриса грає матір персонажа Сеітаблаєва, що наштовхнуло його на зворушливе зізнання.
"У цьому фільмі мою маму зіграла Ада Роговцева — актриса, яку я безмежно поважаю. І я можу сказати чесно: в цій історії проживав я самого себе. Тому що цей фільм про спорідненість, і не важливо, скільки тобі років, ми завжди залишаємося дітьми своїх мам. Для мене Ада Миколаївна стала своєрідним ангелом-охоронцем в той момент, коли в Києві тільки починалася моя професійна дорога. Вона повірила в мене, коли це було важливо. З тих пір ми багато років граємо разом на одній сцені, і в житті вона називає мене своїм названим сином. Це велика честь і велика вдячність в моєму серці!", — написав актор.
Також Сеітаблаєв згадав про свою рідну маму, яка, на жаль, вже померла. Він поділився дитячими фото і розповів, як близька людина вплинула на його кар'єру.
"Мама була творчою людиною. Вона мріяла про акторську кар'єру, закінчила в Ташкенті театрально-художній інститут. Але життя не завжди питає, що ти хочеш. Сім'я, обставини, переїзд до Криму — все це зламало її власну кар'єру. Однак саме вона допомогла мені стати тим, ким я є сьогодні. Її підтримка, віра і поради допомогли мені здійснити цю мрію — і за це вона ніколи не вимагала подяки", — поділився режисер.
Про особу: Ахтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, в перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.
