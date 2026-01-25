"Жінка у мене": наречений Лесі Нікітюк зробив зворушливе зізнання

Дмитро Бабчук вперше за довгий час поділився спільним фото.

Леся Нікітюк з нареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Дмитро Бабчук показав фотографію з відпочинку

Яке зізнання зробив наречений Лесі Нікітюк

Військовослужбовець Дмитро Бабчук показав рідкісний знімок з Буковеля, де він відпочивав разом зі своєю нареченою Лесею Нікітюк і маленьким сином. Дмитро зробив миле зізнання в Instagram, назвавши кохану своєю "жинкою".

Леся Нікітюк раніше зізнавалася, що зустрічі з коханим для неї рідкість. Однак парі посміхнулася удача — військовослужбовцю вдалося отримати відпустку і поїхати на відпочинок разом з родиною в Карпати. Дмитро поділився знімком з нареченою з будиночка, де вони жили під час відпустки. Пара разом їла сирники з чаєм і насолоджувалася спокоєм. Бабчук зізнався, що його відпочинок з коханими тривав довше, ніж очікувалося.

Леся Нікітюк особисте життя / фото: instagram.com, special_my_profession

"Жинка у мене настільки красива, що аж відпустку продовжили. З'їв всі сирники, залишив один маломуі", — підписав фото наречений Нікітюк.

Леся на фотографії виглядала свіжо і щасливо посміхалася. Раніше зірка вже публікувала знімки з Бабчуком під час екстремального відпочинку — пара разом каталася по горах на снігоходах. Ведуча продемонструвала стильні зимові луки з білою шубкою і леопардовими чобітками.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

