"Жінка у мене": наречений Лесі Нікітюк зробив зворушливе зізнання

Ви дізнаєтеся:
- Дмитро Бабчук показав фотографію з відпочинку
- Яке зізнання зробив наречений Лесі Нікітюк
Військовослужбовець Дмитро Бабчук показав рідкісний знімок з Буковеля, де він відпочивав разом зі своєю нареченою Лесею Нікітюк і маленьким сином. Дмитро зробив миле зізнання в Instagram, назвавши кохану своєю "жинкою".
Леся Нікітюк раніше зізнавалася, що зустрічі з коханим для неї рідкість. Однак парі посміхнулася удача — військовослужбовцю вдалося отримати відпустку і поїхати на відпочинок разом з родиною в Карпати. Дмитро поділився знімком з нареченою з будиночка, де вони жили під час відпустки. Пара разом їла сирники з чаєм і насолоджувалася спокоєм. Бабчук зізнався, що його відпочинок з коханими тривав довше, ніж очікувалося.
"Жинка у мене настільки красива, що аж відпустку продовжили. З'їв всі сирники, залишив один маломуі", — підписав фото наречений Нікітюк.
Леся на фотографії виглядала свіжо і щасливо посміхалася. Раніше зірка вже публікувала знімки з Бабчуком під час екстремального відпочинку — пара разом каталася по горах на снігоходах. Ведуча продемонструвала стильні зимові луки з білою шубкою і леопардовими чобітками.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що відома актриса і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець відповіла на питання, чи закохана вона зараз. Актриса загадково посміхнулася і дала ухильну відповідь. Цікаво, що жодного разу за інтерв'ю зірка не згадала свого чоловіка Сергія Кравця.
Також російська співачка Наташа Корольова вирішила розібратися зі своєю матір'ю, яка живе в США і підтримує Україну. За повідомленнями близьких до сім'ї Наташі, Людмила Поривай не поспішає їхати з дочкою в країну-агресор, оскільки не розраховує на теплий прийом.
Вас може зацікавити:
- Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман
- Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців
- Олена Кравець розповіла про нове кохання — деталі
Про особу: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогер. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села птиця", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред