Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Зараз пара перебуває на відпочинку у В'єтнамі, звідки українка регулярно публікує фото.

https://glavred.net/stars/syn-sheron-stoun-obruchilsya-s-22-letney-ukrainkoy-chto-izvestno-o-romane-10735163.html Посилання скопійоване

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/anyabyeworldfuck

Коротко:

25-річний Роан Джозеф Стоун заручився з українкою Анною Євтушенко

Пропозицію Анні чоловік зробив під час різдвяних свят

Син американської актриси Шерон Стоун, 25-річний Роан Джозеф Стоун заручився з молодшою на три роки українкою Анною Євтушенко. Спільні фото закохані опублікували в Instagram.

Фотографії зі Стоуном Євтушенко лаконічно підписала: "Мій наречений".

відео дня

Зараз пара перебуває на відпочинку у В'єтнамі, звідки українка регулярно публікує фото в Instagram Stories.

Видання Daily Mail ще в грудні 2025 року відзначало, що пропозицію Євтушенко син актриси зробив під час різдвяних свят. У коментарі таблоїду він зазначив, що його обраниця "найтурботливіша і найкрасивіша жінка, яку коли-небудь зустрічав", а себе він назвав "найщасливішою людиною в світі".

За його словами, 67-річна Шерон Стоун рада новині про майбутнє весілля сина, оскільки полюбила свою майбутню невістку.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Кутчер одружилися в 2015 році і довгий час вважалися однією з найміцніших пар західного шоу-бізнесу. Проте в їхніх стосунках намітився серйозний розлом.

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Читайте також:

Про особу: Анна Євтушенко Анні Євтушенко, якій зробив пропозицію син голлівудської зірки, 22 роки. Судячи з соцмереж дівчини, ще до повномасштабного вторгнення вона любила подорожувати. Навесні 2022 року Анна чітко висловила підтримку Україні та надію на перемогу. А потім залишилася жити за кордоном, зокрема тривалий час публікувала фото з Канади. Але тепер в її профілі вказано, що вона оселилася в Лос-Анджелесі, США. Скільки тривають стосунки пари і як саме їх звела доля - невідомо. Але перші коментарі Роана з натяком на кохання під публікаціями Анни з'явилися восени минулого року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред