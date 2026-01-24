Рус
Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Віталій Кірсанов
24 січня 2026, 22:31
87
Зараз пара перебуває на відпочинку у В'єтнамі, звідки українка регулярно публікує фото.
Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою
Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/anyabyeworldfuck

Коротко:

  • 25-річний Роан Джозеф Стоун заручився з українкою Анною Євтушенко
  • Пропозицію Анні чоловік зробив під час різдвяних свят

Син американської актриси Шерон Стоун, 25-річний Роан Джозеф Стоун заручився з молодшою на три роки українкою Анною Євтушенко. Спільні фото закохані опублікували в Instagram.

Фотографії зі Стоуном Євтушенко лаконічно підписала: "Мій наречений".

відео дня

Зараз пара перебуває на відпочинку у В'єтнамі, звідки українка регулярно публікує фото в Instagram Stories.

Видання Daily Mail ще в грудні 2025 року відзначало, що пропозицію Євтушенко син актриси зробив під час різдвяних свят. У коментарі таблоїду він зазначив, що його обраниця "найтурботливіша і найкрасивіша жінка, яку коли-небудь зустрічав", а себе він назвав "найщасливішою людиною в світі".

За його словами, 67-річна Шерон Стоун рада новині про майбутнє весілля сина, оскільки полюбила свою майбутню невістку.

Про особу: Анна Євтушенко

Анні Євтушенко, якій зробив пропозицію син голлівудської зірки, 22 роки. Судячи з соцмереж дівчини, ще до повномасштабного вторгнення вона любила подорожувати. Навесні 2022 року Анна чітко висловила підтримку Україні та надію на перемогу. А потім залишилася жити за кордоном, зокрема тривалий час публікувала фото з Канади. Але тепер в її профілі вказано, що вона оселилася в Лос-Анджелесі, США.

Скільки тривають стосунки пари і як саме їх звела доля - невідомо. Але перші коментарі Роана з натяком на кохання під публікаціями Анни з'явилися восени минулого року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес весілля Шерон Стоун новини шоу бізнесу
Донька Келлога публічно дорікнула Трампу після нічного обстрілу Києва

