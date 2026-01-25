Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Олена Кравець розповіла про нове кохання — подробиці

Христина Трохимчук
25 січня 2026, 10:17
50
Раніше Олена Кравець натякала на розставання з чоловіком.
Олена Кравець стосунки
Олена Кравець стосунки / колаж: Главред, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Кравець відповіла, чи закохана зараз
  • Як актриса натякнула на розлучення

Відома актриса і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець відповіла на питання про особисте життя. Знаменитість записала інтерв'ю сама з собою і виклала його на YouTube-каналі.

Олені задали пряме запитання, чи закохана вона зараз. Актриса загадково посміхнулася і дала ухильну відповідь.

відео дня

"Так. У життя. Нехай буде така відповідь", — відповіла Кравець, сміючись.

Олена Кравець розлучення
Олена Кравець розлучення / скрін з відео

Цікаво, що жодного разу за інтерв'ю зірка не згадала свого чоловіка і батька трьох її дітей Сергія Кравця. Пара була одружена з 2002 року, проте нещодавно Олена спровокувала чутки про розставання з ним. Під час моноспектаклю "Можна я просто посиджу?" знаменитість розповіла про розмову з покійною матір'ю, яка на той момент була тяжко хвора, і натякнула на розлад у стосунках з чоловіком.

Олена Кравець з чоловіком
Олена Кравець з чоловіком / фото: instagram.com, Олена Кравець

"По телефону якось запитала: "Ленчик, а у тебе є чоловік? Щось я не пам'ятаю". "Є", — збрехала я і засміялася", — сказала тоді актриса.

Олена Кравець — особисте життя

Олена і Сергій Кравець познайомилися ще в студентські роки в Кривому Розі, разом грали в КВН. Пара одружилася у вересні 2002 року. Подружжя виховує трьох дітей — дорослу дочку Марію, яка вже будує самостійну кар'єру, і двійнят Ваню та Катю, які народилися в 2016 році. Незважаючи на чутки про розставання пари, офіційних коментарів вони не давали.

Олена Кравець
Олена Кравець / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але мовчить про терористичне вторгнення РФ, вирішила розібратися зі своєю матір'ю, яка живе в США. Вона вирішила переконати матір поїхати разом з нею в РФ.

Також співачка Злата Огневич вирішила провести зимові канікули в екзотичній південноазіатській країні. За словами Огневич, туристичні райони В'єтнаму заповнені громадянами країни-агресора, що дуже сильно псувало їй відпочинок. Злату також обурила кількість відходів.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

10:28Україна
"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені Росії

"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені Росії

10:25Україна
Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа

Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежа

09:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там було

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

Останні новини

10:39

"Має дві назви": німецький барон 300 років тому розкрив правду про Україну

10:28

Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

10:25

"Кожен удар може стати руйнівним": Зеленський назвав головні мішені РосіїВідео

10:17

Олена Кравець розповіла про нове кохання — подробиці

10:17

Гороскоп Таро на тиждень з 26 січня по 1 лютого: Ракам - осяяння, Левам - діяти

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
09:48

Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців

09:44

Росіяни атакували дронами Харків: у житловому секторі сталася пожежаФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра, 26 січня: Скорпіонам - відродження від болю, Леву - сміливість

09:11

Гороскоп на тиждень з 26 січня по 1 лютого: Козерогам - відповідальність, Дівам - пауза

Реклама
08:59

Росію трясло від вибухів: одразу кілька міст залишились без світла, деталіВідео

08:59

Зима здає позиції: синоптик розповів, коли на Житомирщині припиняться сильні морози

08:16

Чому Колобка "з’їли": історики дали несподіване пояснення

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:58

У США говорять про прорив у переговорах та можливу зустріч Зеленського й Путіна

05:55

Життя з мамою після 30: психологи назвали справжню ціну "економії"

05:45

На один знак зодіаку чекає дуже потужна подія: гороскоп на лютий 2026 року

05:16

Солені Рафаелло, які здивують всіх: рецепт шикарної закуски за 5 хвилин

04:47

Життя страшніше за кіно: 8 фільмів, заснованих на реальних подіях

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика-геймера за 71 секунду

03:23

Найпопулярніший фрукт стає розкішшю: дефіцит підняв ціни до рівня екзотики

Реклама
02:35

Клімат проти людини: вчені встановили, що швидко прискорює старіння

24 січня, субота
23:11

Люди, народжені в ці місяці, стають сильнішими з віком – хто вони

23:00

Відключення 25 січня: українців попередили про обмеження електроенергії

22:31

Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман

21:32

Є прогрес у важливому питанні: ЗМІ про ключові деталі переговорів в Абу-Дабі

21:21

"Місто звільнене": Тимочко розповів про зачистку Куп'янська від окупантів

20:45

Українець знайшов на смітнику справжній скарб і шалено розбагатів: що там булоВідео

20:31

Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня

20:29

Без тепла, води та електрики: Кличко назвав найпроблемніший район Києва

20:28

Самойлова забере все у путініста-підкаблучника Джигана: втратить все

19:58

Лайза Міннеллі випустила першу пісню за 13 років: для цього використовувався ШІ

19:43

Може "склеїти ласти": несподіваний прогноз про те, скільки залишилося КадировуВідео

19:29

Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

19:10

Ніякої угоди Трампа немаєПогляд

19:05

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

18:49

Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

18:47

Не лише Київ і Харків: яке місто тричі ставало столицею УкраїниВідео

18:24

Одна прихована функція змінює все: багато хто неправильно використовує палички для їжі

17:55

Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

17:31

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

Реклама
17:31

Справжній День Незалежності України — не 24 серпня: історик здивував відкриттямВідео

17:25

Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

17:02

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

16:27

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:20

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

16:19

Гренландія більше не край світу: чому за острів борються великі держави

16:11

Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

15:58

У РФ помер популярний телеведучий

15:57

Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти