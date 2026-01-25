Олена Кравець розповіла про нове кохання — подробиці

Раніше Олена Кравець натякала на розставання з чоловіком.

Олена Кравець стосунки / колаж: Главред, скрін з відео

Олена Кравець відповіла, чи закохана зараз

Як актриса натякнула на розлучення

Відома актриса і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець відповіла на питання про особисте життя. Знаменитість записала інтерв'ю сама з собою і виклала його на YouTube-каналі.

Олені задали пряме запитання, чи закохана вона зараз. Актриса загадково посміхнулася і дала ухильну відповідь.

"Так. У життя. Нехай буде така відповідь", — відповіла Кравець, сміючись.

Олена Кравець розлучення / скрін з відео

Цікаво, що жодного разу за інтерв'ю зірка не згадала свого чоловіка і батька трьох її дітей Сергія Кравця. Пара була одружена з 2002 року, проте нещодавно Олена спровокувала чутки про розставання з ним. Під час моноспектаклю "Можна я просто посиджу?" знаменитість розповіла про розмову з покійною матір'ю, яка на той момент була тяжко хвора, і натякнула на розлад у стосунках з чоловіком.

Олена Кравець з чоловіком / фото: instagram.com, Олена Кравець

"По телефону якось запитала: "Ленчик, а у тебе є чоловік? Щось я не пам'ятаю". "Є", — збрехала я і засміялася", — сказала тоді актриса.

Олена Кравець — особисте життя

Олена і Сергій Кравець познайомилися ще в студентські роки в Кривому Розі, разом грали в КВН. Пара одружилася у вересні 2002 року. Подружжя виховує трьох дітей — дорослу дочку Марію, яка вже будує самостійну кар'єру, і двійнят Ваню та Катю, які народилися в 2016 році. Незважаючи на чутки про розставання пари, офіційних коментарів вони не давали.

Олена Кравець / інфографіка: Главред

Про особу: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".

