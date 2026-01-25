Олена Кравець розповіла про нове кохання — подробиці

Ви дізнаєтеся:
- Олена Кравець відповіла, чи закохана зараз
- Як актриса натякнула на розлучення
Відома актриса і колишня учасниця "Кварталу 95" Олена Кравець відповіла на питання про особисте життя. Знаменитість записала інтерв'ю сама з собою і виклала його на YouTube-каналі.
Олені задали пряме запитання, чи закохана вона зараз. Актриса загадково посміхнулася і дала ухильну відповідь.
"Так. У життя. Нехай буде така відповідь", — відповіла Кравець, сміючись.
Цікаво, що жодного разу за інтерв'ю зірка не згадала свого чоловіка і батька трьох її дітей Сергія Кравця. Пара була одружена з 2002 року, проте нещодавно Олена спровокувала чутки про розставання з ним. Під час моноспектаклю "Можна я просто посиджу?" знаменитість розповіла про розмову з покійною матір'ю, яка на той момент була тяжко хвора, і натякнула на розлад у стосунках з чоловіком.
"По телефону якось запитала: "Ленчик, а у тебе є чоловік? Щось я не пам'ятаю". "Є", — збрехала я і засміялася", — сказала тоді актриса.
Олена Кравець — особисте життя
Олена і Сергій Кравець познайомилися ще в студентські роки в Кривому Розі, разом грали в КВН. Пара одружилася у вересні 2002 року. Подружжя виховує трьох дітей — дорослу дочку Марію, яка вже будує самостійну кар'єру, і двійнят Ваню та Катю, які народилися в 2016 році. Незважаючи на чутки про розставання пари, офіційних коментарів вони не давали.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але мовчить про терористичне вторгнення РФ, вирішила розібратися зі своєю матір'ю, яка живе в США. Вона вирішила переконати матір поїхати разом з нею в РФ.
Також співачка Злата Огневич вирішила провести зимові канікули в екзотичній південноазіатській країні. За словами Огневич, туристичні райони В'єтнаму заповнені громадянами країни-агресора, що дуже сильно псувало їй відпочинок. Злату також обурила кількість відходів.
Вас може зацікавити:
- Лайза Міннеллі випустила першу пісню за 13 років: для цього використовувався ШІ
- Син Шерон Стоун заручився з 22-річною українкою: що відомо про роман
- Галкін жорстко пройшовся по РФ: захищав українців
Про особу: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець — українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит" і "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року — ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дом".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред