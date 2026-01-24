Лайза Міннеллі випустила першу пісню за 13 років: для цього використовувався ШІ

Артистка пояснила своє рішення використовувати штучний інтелект прагненням до нових форм вираження.

Лайза Міннеллі випустила першу пісню за 13 років / колаж: Главред, фото: Liza Minnelli / Facebook

Коротко:

Музичний експеримент Міннеллі здійснила в стилі діп-хаус

Нова композиція отримала назву Kids, Wait Til You Hear This

Американська актриса і співачка Лайза Міннеллі вперше за 13 років випустила пісню, проте цього разу її створили за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Про це знаменитість написала у Facebook.

Музичний експеримент 79-річна Міннеллі здійснила в стилі діп-хаус, тобто в форматі електронної танцювальної музики. Нова композиція отримала назву Kids, Wait Til You Hear This – таку назву матимуть і майбутні мемуари артистки.

Вона підкреслила: незважаючи на те, що в роботі використовували сучасні технології, її голос – справжній. ШІ допомагав тільки з аранжуванням і музичним супроводом.

"Що я ніколи не дозволю? Створювати, клонувати або копіювати мій голос! У цьому танцювальному треку Kids Wait Till You Hear This, який є тизером до моєї книги, ми використовували ШІ-аранжування, а не ШІ-вокал", – підкреслила Міннеллі в повідомленні.

Вона пояснила своє рішення використовувати штучний інтелект прагненням до нових форм вираження. Артистка також зазначила, що такі технології дозволяють музикантам бути повноцінними власниками своєї творчості, що для неї є принциповим питанням.

Видання Yahoo! зазначило, що, незважаючи на захоплення деяких артистів новими технологіями, деякі з них все ж скептично ставляться до використання ШІ в музичній індустрії.

Зокрема, британський співак Ед Ширан говорив, що сенс суспільства в тому, що всі працюють, а якщо роботи заберуть у людей цю можливість – людство залишиться ні з чим.

Американський репер Lil Wayne теж вважає ШІ небезпечним для майбутнього, оскільки програма зможе відтворити його унікальний голос, називаючи себе єдиним у своєму роді.

Про особу: Лайза Міннеллі Лайза Міннеллі - легендарна американська актриса і співачка, одна з небагатьох володарок "великого шолома" головних американських нагород: "Оскар", "Греммі", "Еммі" і "Тоні". Лайза Міннеллі народилася 12 березня 1946 року в родині голлівудської зірки Джуді Гарленд і режисера Вінсента Міннеллі. Світову славу їй принесла роль Саллі Боулз у фільмі-мюзиклі "Кабаре" (1972) режисера Боба Фосса. За цю роботу вона отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Відома потужним голосом і експресивною манерою виконання. Її візитними картками стали пісні "New York, New York" (яку вона виконала першою в однойменному фільмі 1977 року) і "Money, Money". Починала кар'єру на Бродвеї, отримавши свою першу премію "Тоні" вже в 19 років за мюзикл "Флора - червона загроза". Незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям і особисті труднощі в різні періоди життя, Лайза Міннеллі залишається іконою поп-культури і "золотої ери" Голлівуду. На сьогоднішній день (початок 2026 року) вона є однією з останніх нині живих легенд класичного американського мюзиклу.

