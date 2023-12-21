"Врятували": тяжкохвора актриса Тишкевич виписалася з лікарні

Українська актриса, на щастя, видерлася зі страшного стану.

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Катю Тишкевич виписали з лікарні / Колаж Главред, фото Instagram / kateryna_tyschkevich

Українська актриса Катерина Тишкевич, яка бореться з наслідками свого важкого стану, з'явилася в Instagram і розповіла про те, що її виписали з лікарні.

Актриса розповіла, що нарешті може піти додому і повернутися до нормального життя.

Вона також подякувала медичному персоналу закладу і написала: "Врятували".

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Катю Тишкевич виписали з лікарні / скріншот Instagram / kateryna_tyschkevich

Що сталося з Катериною Тишкевич:

Українська актриса Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах "Безсмертник" і "Ніщо не трапляється двічі", близько восьми років страждала від жахливих мігреней, які заважали їй нормально функціонувати - від болю її нудило, спати вона могла тільки з сильнодіючими знеболюючими, але і вони незабаром перестали допомагати.

Довгі роки вона билася над тим, щоб знайти причину її недуги. Пізніше вона знайшла фахівців, які зуміли поставити діагноз, і вона вже почала лікування.

10 грудня з'явилася інформація про те, що Катерина Тишкевич вже сьомий день знаходиться в реанімації і лікарі борються за її життя. "Що стало причиною сепсису вже не важливо. Важливо впоратися з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці і серцю", - написав чоловік актриси.

Пізніше українська актриса Ольга Сумська розкрила, де саме знаходиться Тишкевич. Вона зазначила, що Томусяк поки на зв'язок не виходить, але воно і не дивно, враховуючи резонанс, який справила новина про госпіталізацію Каті. Вона також повідомила, що Катя Тишкевич лікується в Одесі.

Пізніше стало відомо, що Катерина Тишкевич пішла на поправку. За словами її чоловіка, українського актора Валентина Томусяка, Катерину перевели з реанімації в палату. Буквально нещодавно він повідомив, що Катерині трохи стало краще і її зняли з апарату штучної вентиляції легенів.

Після того, як актрисі стало краще, на своїй сторінці в соціальній мережі, Тишкевич виклала фото зі своїм чоловіком, українським актором Валентином Томусяком.

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