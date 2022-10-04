"Я б віддала ковзани, вирок один": тяжкохворій Тишкевич поставили діагноз

Катерина Тишкевич назвала причину її хронічних головних болів / instagram.com/mrsketrin

Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, через вісім років жахливих головних болів з'ясувала причину загадкової недуги.

Про це вона оголосила на своїй сторінці в Instagram. Джерело болю Тишкевич крилося в родовій травмі, яка в дорослому віці отримала форму регулярних мігреней високої інтенсивності.

"До 7 місяців в мене було встановлене ДЦП. До певного часу дитяче тіло компенсувало цю проблему, а зараз наслідки вийшли ось на такий рівень. ... Європа готова була прийняти мене лише наприкінці жовтня/ а то і листопада. До цього часу, я б віддала ковзани, тому почала лікування тут, в Україні. Багато (чесно кажучи, капець, як багато) обстежень, лікарів, спроб нових різновидів лікувань. Вирок один, діагноз звучить так: Соматоморфний головний біль, спричинений функціональним уламком мозку‼️ "- розповіла акторка.

Розібравшись з діагнозом їй було призначено комплексне лікування, яке включає в себе фармацевтичне лікування, спеціальні фізичні навантаження і психотерапію.

Тишкевич, підбадьорена тим, що її пошук закінчений, оголосила також, що скоро повернеться до волонтерства, а ті гроші, які шанувальники зібрали для її лікування, вона планує витратити на потреби ЗСУ.

Раніше Катерина Тишкевич розповіла про загадкову недугу, який виснажує її болісними головними болями протягом восьми років - ні ліки, ні терапія не дозволяли полегшити її страждання.

Все ускладнювалося тим, що Тишкевич не могли поставити діагноз. Поки вона чекала консультації у фахівців, її посадили на вкрай токсичний препарат, який трохи усував симптоми.

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