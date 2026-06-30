"Дякую за турботу": у Пугачової повідомили про стан співачки

Раніше з’явилася інформація про те, що Алла Пугачова перенесла дві операції.

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Алла Пугачова - хвороба / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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Як почувається Алла Пугачова

Чому співачка не виступає

Концертний директор Алли Пугачової, яка підтримала Україну після повномасштабного вторгнення та покинула РФ, повідомила новини про стан артистки. Олена Чупракова розповіла росЗМІ, яка ситуація зі здоров’ям легендарної виконавиці.

За словами Чупракової, Пугачова вже тривалий час не виходить на сцену і не планує грандіозного повернення. Також артистка не приймає пропозицій щодо приватних концертів.

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Максим Галкін та Алла Пугачова / фото: instagram.com, Максим Галкін

"Вона взагалі не виступає вже шість років. І на приватних заходах", - поділилася Олена.

Концертний директор співачки також зазначила, що чутки про проблеми Алли Борисівни зі здоров’ям були перебільшені. Незважаючи на те, що в нульових роках виконавиця дійсно перенесла кілька операцій на серці, зараз вона почувається добре.

Алла Пугачова зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

"Чудово, вона прекрасно почувається. Дуже дякую за турботу", - заявила Чупракова.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що півроку тому Алла Пугачова була госпіталізована в одну з європейських лікарень після того, як її організм перестав справлятися з фізичними навантаженнями. Через регулярні болі в області грудей і сильну задишку співачці довелося остаточно відмовитися від планів щодо повернення на сцену. Крім того, стало відомо, що Примадонна вже перенесла дві операції на серці.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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