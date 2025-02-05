"Настав час": культовий гурт Black Sabbath уперше за 20 років возз'єднається

Музиканти планують виступити 5 липня 2025 року в Бірмінгемі, де і зародився гурт.

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Гурт Black Sabbath на концерті / колаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, Вікіпедія

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Коли і де відбудеться концерт гурту

Як прокоментував Оззі Осборн возз'єднання гурту

Легендарний британський рок-гурт Black Sabbath вперше за 20 років возз'єднається, щоб дати концерт у повному складі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на організатора концерту.

Музиканти планують виступити 5 липня 2025 року в Бірмінгемі - другому за величиною британському місті, де і зародився гурт.

"Зі свого останнього спільного концерту в 2005 році Black Sabbath виступала в рамках часткових возз'єднань, але жодного разу не виступала в оригінальному складі", - йдеться в матеріалі.

Сам Оззі Осборн також прокоментував інформацію про возз'єднання Black Sabbath на сцені. Він підкреслив, що зараз настав час "віддати борг" місцю, де він народився.

"Настав час... віддати борг місцю, де я народився. Як же я щасливий, що можу зробити це за допомогою людей, яких я люблю. Бірмінгем - справжня батьківщина металу", - заявив 76-річний рок-співак.

Квитки надійдуть у продаж 14 лютого. За словами організаторів, прибуток від шоу буде передано благодійним організаціям.

У складі гурту виступлять його незмінні учасники: соліст Оззі Осборн, гітарист Тоні Айоммі, басист Гізер Батлер і барабанщик Білл Ворд. Музиканти виконають свої хіти, зокрема пісні War Pigs, Paranoid і Iron Man.

Концерт відбудеться 5 липня на стадіоні Villa Park, розташованому в районі Астон.

Black Sabbath - Paranoid

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Black Sabbath Black Sabbath було засновано 1968 року. Гурт стояв біля витоків хеві-металу на початку 1970-х років із хітами War Pigs, Paranoid і Iron Man. У формуванні жанру брали участь й інші колективи - Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep і низка інших відомих команд, проте саме Black Sabbath перші заграли класичний хеві-метал, справивши на цей напрямок безумовний вплив. З 1995 року гурт не випускає нових альбомів і збирається в оригінальному складі лише для окремих концертів. Більшість учасників займаються сольною діяльністю. З 1970 по 2000 рік Black Sabbath продали близько 100 млн копій своїх альбомів. До 2012 року загальний тираж альбомів Black Sabbath наблизився до 70 млн. На сайті Зали слави рок-н-ролу зазначено: "Дивно, але Black Sabbath випустили чотири альбоми, що визначають музичні жанри, за дворічний період, водночас гастролюючи в безперервному ритмі".

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