Зовсім не хеппі-енд: чим закінчилося розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі

Життя, кохання і навіть розлучення Бріт моментально обростають плітками, як мохом.

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Брітні Спірс новини - Брітні Спірс розлучилася з Семом Асгарі / колаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Поп-зірка Брітні Спірс і модель та актор Сем Асгарі одружилися в червні 2022 року після 5 років стосунків. На жаль, їхнє сімейне щастя тривало недовго - вже в серпні 2023 року пара оголосила про розлучення.

Причини і подробиці Спірс та Асгарі розкривати не стали, тому їхнє розлучення почало обростати різними чутками: мовляв, Сему набридло терпіти напади люті та істерики Брітні, яка могла його навіть побити, а Брітні так до кінця і не навчилася довіряти чоловіку, та шукала розради в обіймах інших чоловіків.

На розлучення подав Асгарі "через непримиренні розбіжності". Він уклав зі Спірс шлюбний контракт, згідно з яким кожен залишився при своєму майні після розриву. Цей пункт і опіка над спільними вихованцями затягнула шлюборозлучний процес поп-діви з її третім чоловіком на цілий рік, повідомило джерело виданню TMZ.

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Також стало відомо, що лише нещодавно адвокати подружжя досягли згоди, і готові перейти безпосередньо до складання шлюборозлучних документів. Так доберман Порш залишається з Асгарі, а австралійська вівчарка Сойєр, йоркширський тер'єр Ханна та інші маленькі песики залишаються зі Спірс.

Що ж стосується грошових зазіхань актора на активи зіркової дружини, то тут, за чутками, Брітні погодилася заплатити ексові відступні, а також оплачує оренду його житла.

Хто така Брітні Спірс? Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

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