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Зовсім не хеппі-енд: чим закінчилося розлучення Брітні Спірс та Сема Асгарі

Анна Підгорна
3 травня 2024, 02:10
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Життя, кохання і навіть розлучення Бріт моментально обростають плітками, як мохом.
Брітні Спірс, Сем Асгарі
Брітні Спірс новини - Брітні Спірс розлучилася з Семом Асгарі / колаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Поп-зірка Брітні Спірс і модель та актор Сем Асгарі одружилися в червні 2022 року після 5 років стосунків. На жаль, їхнє сімейне щастя тривало недовго - вже в серпні 2023 року пара оголосила про розлучення.

Причини і подробиці Спірс та Асгарі розкривати не стали, тому їхнє розлучення почало обростати різними чутками: мовляв, Сему набридло терпіти напади люті та істерики Брітні, яка могла його навіть побити, а Брітні так до кінця і не навчилася довіряти чоловіку, та шукала розради в обіймах інших чоловіків.

На розлучення подав Асгарі "через непримиренні розбіжності". Він уклав зі Спірс шлюбний контракт, згідно з яким кожен залишився при своєму майні після розриву. Цей пункт і опіка над спільними вихованцями затягнула шлюборозлучний процес поп-діви з її третім чоловіком на цілий рік, повідомило джерело виданню TMZ.

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Також стало відомо, що лише нещодавно адвокати подружжя досягли згоди, і готові перейти безпосередньо до складання шлюборозлучних документів. Так доберман Порш залишається з Асгарі, а австралійська вівчарка Сойєр, йоркширський тер'єр Ханна та інші маленькі песики залишаються зі Спірс.

Що ж стосується грошових зазіхань актора на активи зіркової дружини, то тут, за чутками, Брітні погодилася заплатити ексові відступні, а також оплачує оренду його житла.

Хто така Брітні Спірс?

Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".

Голлівуд - останні новини:

Раніше Девід Бекхем звинуватив популярного голлівудського актора в шахрайстві на 14 млн. На думку спортсмена, Марк Волберг порушив умови договору, через що Бекхем втратив прибуток.

Також американська співачка Кеті Перрі публічно насварила свого чоловіка, британського актора Орландо Блума, через його новий проєкт. Артистка поставила йому жорсткі умови.

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