Девід Бекхем звинуватив популярного голлівудського актора в шахрайстві на 14 млн

Марк Волберг, на думку спортсмена, заборгував йому велику суму.

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Девід Бекхем вимагає від Марка Волберга 14 млн доларів компенсації / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ім'я Девіда Бекхема - популярний рекламний бренд, яким 48-річний британський футболіст успішно користується для поліпшення добробуту своєї родини. Незважаючи на те, що Бекхем - один із найбільш високооплачуваних спортсменів світу, він продовжує старанно працювати.

За рухами своїх капіталів селебрітіс стежить уважно, тому не випустив з уваги той факт, що один із рекламних контрактів не приніс очікуваного прибутку. У зв'язку з цим він подав до суду на рекламодавця за звинуваченням у шахрайстві. Про це повідомляє видання The New York Times.

Рекламодавцем виявився популярний голлівудський актор Марк Волберг ("Ночі в стилі бугі", "Ідеальний шторм", "Планета мавп", "Пограбування по-італійськи", "Відступники", "Макс Пейн", "Трансформери"). Він запросив Девіда Бекхема стати обличчям мережі спортзалів F45 Training, співвласником якої є актор. Спортсмен погодився на пропозицію в обмін на частину акцій компанії.

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Коли Бекхем виконав свою частину угоди, роботодавці стали затягувати з оплатою. Пізніше Девід свої акції все ж отримав, але вони сильно впали в ціні. Потенційний збиток спортсмен оцінив у 14 мільйонів доларів (не рахуючи відсотків), які він має намір стягнути з Марка Волберга через суд.

Хто такий Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

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