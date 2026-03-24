Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

Христина Трохимчук
24 березня 2026, 13:32
Артист розповів про рішення своєї племінниці.
Родина Дзідзьо — племінниця Дзідзьо служить у ЗСУ
Сім'я Дзідзьо — племінниця Дзідзьо служить у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дзідзьо

Ви дізнаєтеся:

  • Племінниця Дзидзьо добровільно вступила до лав ЗСУ
  • Як відреагував артист на рішення дівчини

Відомий співак Дзідзьо розповів про близьку родичку, яка добровільно вирішила захищати Україну. В інтерв'ю журналу Viva! артист поділився раніше невідомим фактом із життя своєї 21-річної племінниці.

Дочка сестри виконавця Вікторія Хома, яка в мирному житті будувала кар'єру режисера, добровільно вирішила приєднатися до ЗСУ. Рішення дівчина прийняла самостійно — незважаючи на свій молодий вік, вона підписала контракт і зараз проходить службу в одній з бойових бригад ЗСУ.

відео дня
Дзидзьо
Дзидзьо - новини / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Це її свідомий вибір. Я дуже пишаюся Вікторією, тому що вона наполеглива, талановита і хотіла щось робити. Племінниця пішла добровольцем, підписала контракт і зараз служить у бригаді. Дуже приємно, коли вона дзвонить", — зізнався зірковий дядько Вікторії.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

Дзідзьо зазначив, що його родичка проявила наполегливість і самостійність. Співак підтримав племінницю і заявив, що вона стала гордістю його родини.

Вікторія Хома — племінниця Дзідзьо
Вікторія Хома — племінниця Дзідзьо / фото: instagram.com, Вікторія Хома

"Вікторія все робила сама, без жодних дзвінків, ніхто їй не допомагав. Для мене це ключове, тому що людина може допомогти лише собі самій. І коли вона бореться за свій шлях, я в це вірю, бо це правдиво. Вона — наша сімейна гордість", — висловився Михайло Хома.

Дзидзьо
Дзідзьо / інфографіка: Главред
Запаморочення
Дзідзьо / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що екс-зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко відверто розповіла про зміни в особистому житті. Знаменитість зізналася, що тепер набагато вимогливіша до потенційних обранців і не поспішає знову пов'язувати себе зобов'язаннями.

Також актриса Ольга Сумська зізналася у флірті з молодими шанувальниками заради "гарного настрою та бадьорості". Актриса заявила, що реакція чоловіка Віталія Борисюка її розчарувала, адже він "зовсім не ревнує" до подібних витівок дружини.

Група DZIDZIO

DZIDZIO (Дзидзьо) — український поп-гурт, створений у 2009 році за задумом і за підтримки Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзидзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного поп-музики". На додаток до літературної української мови, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дзідзьо новини шоу бізнесу
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти