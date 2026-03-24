Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

Артист розповів про рішення своєї племінниці.

https://glavred.net/stars/yunaya-rodstvennica-dzidzo-vstupila-v-ryady-vsu-kak-otreagiroval-artist-10751477.html Посилання скопійоване

Сім'я Дзідзьо — племінниця Дзідзьо служить у ЗСУ

Ви дізнаєтеся:

Племінниця Дзидзьо добровільно вступила до лав ЗСУ

Як відреагував артист на рішення дівчини

Відомий співак Дзідзьо розповів про близьку родичку, яка добровільно вирішила захищати Україну. В інтерв'ю журналу Viva! артист поділився раніше невідомим фактом із життя своєї 21-річної племінниці.

Дочка сестри виконавця Вікторія Хома, яка в мирному житті будувала кар'єру режисера, добровільно вирішила приєднатися до ЗСУ. Рішення дівчина прийняла самостійно — незважаючи на свій молодий вік, вона підписала контракт і зараз проходить службу в одній з бойових бригад ЗСУ.

відео дня

Дзидзьо - новини / фото: instagram.com, Дзидзьо

"Це її свідомий вибір. Я дуже пишаюся Вікторією, тому що вона наполеглива, талановита і хотіла щось робити. Племінниця пішла добровольцем, підписала контракт і зараз служить у бригаді. Дуже приємно, коли вона дзвонить", — зізнався зірковий дядько Вікторії.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про головні новини.

Дзідзьо зазначив, що його родичка проявила наполегливість і самостійність. Співак підтримав племінницю і заявив, що вона стала гордістю його родини.

Вікторія Хома — племінниця Дзідзьо / фото: instagram.com, Вікторія Хома

"Вікторія все робила сама, без жодних дзвінків, ніхто їй не допомагав. Для мене це ключове, тому що людина може допомогти лише собі самій. І коли вона бореться за свій шлях, я в це вірю, бо це правдиво. Вона — наша сімейна гордість", — висловився Михайло Хома.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Група DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) — український поп-гурт, створений у 2009 році за задумом і за підтримки Андрія Кузьменка та Олега (Лесика) Турка на основі образу головного героя гурту, комедійного персонажа Дзидзьо, вигаданого Михайлом Хомою. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного поп-музики". На додаток до літературної української мови, у своїх піснях також використовує діалект, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред