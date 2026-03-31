"Хочу, щоб ви знали": Селін Діон перервала мовчання щодо невиліковної хвороби

Ви дізнаєтеся:
- На що хворіє Селін Діон
- Яке рішення прийняла співачка
Відома канадська співачка Селін Діон, яка тривалий час страждає від невиліковної хвороби, порушила мовчання щодо свого стану. Виконавиця порадувала фанатів новинами про своє повернення в Instagram.
За словами легендарної співачки, її лікування приносить плоди. Діон знову може співати, пересуватися і навіть трохи танцювати. Сама зірка не може натішитися своїм прогресом.
"Я хочу, щоб ви знали, що у мене все чудово. Я стежу за своїм здоров'ям, почуваюся добре. Я знову співаю, навіть трохи танцюю. Мені це так подобається", — заявила Селін.
Оскільки здоров'я артистки зміцніло, вона вирішила повернутися на сцену. Селін проведе цілих 10 музичних шоу в Парижі та щиро подякувала фанатам за підтримку в непрості часи.
"Хочу сказати вам щось дуже важливе: протягом останніх кількох років щодня я відчувала ваші молитви та підтримку, вашу доброту й любов. Навіть у найскладніші часи ви були поруч", — висловилася Діон.
Селін Діон — діагноз
Наприкінці 2022 року Селін Діон відкрито розповіла про боротьбу з рідкісним синдромом м'язової скутості. Ця недуга, що зустрічається лише в однієї людини з мільйона, викликає болісні спазми та позбавляє співачку можливості вільно рухатися й співати, як раніше. Синдром вважається невиліковною хворобою і в деяких випадках навіть може призвести до інвалідності.
Про особу: Селін Діон
Селін Діон — канадська співачка, авторка пісень, актриса та композиторка. Народившись у багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.
Як пише Вікіпедія, у 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.
Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найбільш продавана з усіх канадських виконавців. Мецо-сопрано з діапазоном у п'ять октав.
