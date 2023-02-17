Стан здоров'я Олени Зеленської погіршився: "Я не хочу бути жертвою"

Перша леді України переконана, що про своє здоров'я можна і потрібно говорити відкрито - раптом її історія надихне когось подбати про себе.

Олена Зеленська розповіла, що відвідує психолога, і у неї псується зір / instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про своє здоров'я, яке помітно похитнулося з початку повномасштабної війни в Україні.

В інтерв'ю для видання Zeit Magazin під гучним заголовком "Я не хочу бути жертвою", дружина президента розповіла про те, як на ній відбилося повномасштабне вторгнення рф. З 24 лютого вона покидала Київ лише з гуманітарними або дипломатичними місіями - решту часу залишалася в країні зі своїм народом.

Зеленська зазначила, що війна так чи інакше підкосила кожного українця, і соромитися цього не потрібно. Наприклад сама вона ходить до психолога, а нещодавно на медичному обстеженні лікар дуже здивував її діагнозом.

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"Цей постійний тиск робить усіх у нашій країні психічно та фізично хворими. Так, я теж лікуюся, отримую психологічну допомогу. Я не думаю, що повинна це приховувати. Нещодавно я ходила до лікаря, який діагностував поганий зір. З глужду з'їхати, мені зараз 45 років, і у мене ніколи не було проблем з очима", - каже перша леді.

Вона припускає, що зір у неї сідає через постійний контакт з гаджетами і життя "в темряві": "Ймовірно, це тому, що ми всі постійно дивимося в свої телефони і стежимо за тим, що відбувається в нашій країні. Крім того, ми вже рік живемо в темряві. Або відключили електрику, або ми в підвалі".

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