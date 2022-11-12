"Моя любов і енергія": Зеленський розповів про стосунки з дружиною Оленою під час війни

Володимир і Олена Зеленські / Скріншот

Про стосунки з дружиною Оленою під час війни розповів президент України Володимир Зеленський.

"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія", - підкреслив він у спільному з дружиною інтерв'ю CNN.

Глава держави підкреслив, що під час війни змушений жити окремо від дружини і дітей.

"Я хотів відповісти на ваше запитання з самого початку, коли Олена розповідала, як готує сніданок для дітей вранці, як готує одяг для них. І я хотів сказати, що у мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки. Я маю на увазі, що у нас складний період", – зазначив він.

Президент нагадав, що Україна не починала цю війну, але українське суспільство, об'єднавшись, показало приклад згуртованості і опору.

"В інтерв'ю CNN ми відверто розповіли про те, що дає сили прокидатися вранці і надихає рухатися далі. Зупинятися не можна. Маємо продовжувати боротьбу", - додав Зеленський.

Раніше Олена Зеленська прокоментувала скандальний відкритий лист засновника групи Pink Floyd Роджера Уотерса з кремлівськими наративами і закликом до українців перестати захищати свою країну від російських окупантів.

У своєму Twitter дружина президента нагадала 78-річному музиканту, що РФ веде жорстоку війну і знищує громадян України.

Як підкреслює Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами і ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, що у війні найважче відчуття, що дітям загрожує небезпека.

Як сказала перша леді, у неї завжди є відчуття, що дітям загрожує небезпека. Вона постійно думає про своїх дітей, але розуміє, що зараз в небезпеці всі українці.

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