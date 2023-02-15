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"У моїй голові два затемнення" : зірка Сватів після падіння перенесла складну операцію

15 лютого 2023, 11:35
Анна Саліванчук поділилася з шанувальниками невтішними прогнозами після її серйозної травми.
Анна Саліванчук
Анна Саліванчук перенесла операцію на носі після серйозного падіння / instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка, зірка серіалів Одного разу під Полтавою і Свати Анна Саліванчук заробила струс мозку і розбитий ніс після жахливого падіння. Артистка тут же вирушила в лікарню для отримання медичної допомоги, проте лікарі дали їй невтішні прогнози.

Обличчя Саліванчук все вкрите синцями, вона погано спить, КТ, яку вона зробила відразу після удару, показало підозрілі результати. Про це Анна розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Мені зателефонував невропатолог та сказав, що після мого КТ людина, яка його описувала, незадоволена. Там є проблема і мені треба ще зробити ще одне МРТ голови і судин, бо там є якісь у моїй голові два затемнення. Новини не дуже. Нічого не виставляю, бо буду плакати, якщо буду про це говорити. Тримаюсь, бо сьогодні операція", - каже Саліванчук.

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Вона вже перенесла операцію на носі, після якої довго відходила від наркозу, їй необхідно відлежатися в ліжку ще мінімум три дні. Вночі актриса поскаржилася на безсоння через біль.

Втім, зірка українських серіалів не падає духом - свого понівеченого обличчя вона не приховує, і охоче спілкується з шанувальниками в соціальних мережах. Про результати МРТ голови, якими її налякав лікар, повторних коментарів вона поки не давала.

Анна Саліванчук
Анна Саліванчук зазначила, що лікування після падіння ще не закінчено / instagram.com/salivanchuk.anna

Раніше 42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон вперше крупним планом показала обличчя свого первістка - доньки Ройс Ліллан, яку їй народила сурогатна мати.

Також культурист, актор, продюсер і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесі збив жінку-велосипедиста на своєму позашляховику. Постраждалу з місця ДТП забрала швидка.

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