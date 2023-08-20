"Супутня втрата": Максим Галкін відреагував на ракетний удар по Чернігову

Чоловік Алли Пугачової жорстко висловився про "дядечок в медальках", через яких загиблі тепер ніколи не посміхнуться своїм близьким.

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Ракетний удар по Чернігову - Максим Галкін висловив співчуття близьким жертв та жителям міста / колаж: Главред, фото : instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен і комік Максим Галкін відмовляється виправдовувати війну в Україні та людожерські рішення, які приймає керівництво країни-агресора. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував фотографію пошкодженого в результаті ракетної атаки рф по центру Чернігова 19 серпня драматичного театру, і його знімок до обстрілу. Комік висловив свої співчуття жителям міста, зануреного в глибокий траур.

Фото він обрав не випадково - Галкін виступав на цій сцені. Артист зізнався, що міг би опублікувати фото 6-річної Софії, яку вбила ракета окупантів, але не став цього робити з поваги до близьких загиблої дівчинки.

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька посміхалася, жила, сподівалася, сміялася, незважаючи ні на що, ми не вибираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде, живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде у тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати. Великий наш міністр сказав, що це так називається, каже, не ми придумали. А він у нашій найбільшій країні відповідає за всі наші справи, які нас не стосуються. Супутні втрати. Чому дівчинка більше не посміхнеться? Немає сил дивитися на її посмішку. Я не можу навіть показати фото дівчинки. Адже це чиясь улюблена дівчинка? Думаю, ось вони, її рідні, близькі, випадково відкриють телефон, а з чужого телефону вона на них дивиться, а їм і так важко. Чому їхня дівчинка в тисячах чужих телефонів? Тому що вона тепер супутня втрата. Супутня. Що ж за путь така, на якоій такі втрати? Куди йдемо? Дядькові міністру видніше. А може він теж не знає, що за шлях. Він так себе заспокоює. А ось цей дорослий дядько, який кнопочку натиснув, він може подивитися на посмішку, якої більше немає? Або він Інтернетом не користується? Або користується, але нікому не говорить, так спокійніше", - емоційно висловився Максим Галкін.

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Також шоумен зазначив, що навіть після обстрілу театр зберігає свою живу душу, на відміну від тих, хто віддає накази бомбити мирні міста та винищувати населення.

"Гарний театр, ще тримається після удару, я в ньому виступав колись, жартував, люди сміялися, кожен театр жива душа, я так відчуваю. Начебто стіни, камінь, а жива душа. Стільки людей по землі ходять, на кнопочки натискають, а душі мертві. А у цього театру душа жива і буде жити", - пише Галкін.

Ракетний удар по Чернігову - Максим Галкін висловив співчуття близьким жертв та жителям міста / instagram.com/maxgalkinru

Ракетний удар по Чернігову

У суботу вранці, 19 серпня, країна-агресор РФ вдарила по центру Чернігова, а саме - по Драмтеатру. В результаті є загиблі і поранені. Ймовірно, окупанти застосували балістичну ракету.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову. За словами президента, ракета потрапила прямо по центру міста: "Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, пошуково-рятувальна операція в Чернігові завершена. В результаті російського удару по центральній частині міста постраждало 136 осіб. Зокрема, загинули семеро людей. Поранення отримали 129 осіб, з яких 15 дітей і 15 співробітників поліції.

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