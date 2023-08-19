Люди йшли з церкви і їхали в транспорті: деталі кривавого удару РФ по Чернігову

Багато жертв вибуху в Чернігові перебували в транспорті або переходили дорогу, розповів Ігор Клименко.

https://glavred.net/ukraine/lyudi-shli-iz-cerkvi-i-ehali-v-transporte-detali-krovavogo-udara-rf-po-chernigovu-10494367.html Посилання скопійоване

Наслідки удару РФ по Чернігову / Колаж: Главред, Фото: t.me/mvs_ukraine

Більшість постраждалих в результаті ракетного удару по центру Чернігова у суботу, 19 серпня, перебували за межами драмтеатру, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Основні жертви події перебували в автотранспорті або переходили дорогу, а також поверталися з церкви. Всі, хто знаходився в драмтеатрі, вчасно спустилися в укриття. Співробітники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести всіх в укриття", - розповів Клименко, повідомляє прес-служба МВС.

Він уточнив, що за драмтеатром знаходиться великий парк, де з самого ранку була велика кількість дітей, а центральна площа була заставлена автомобільним транспортом.

відео дня

На даний момент правоохоронці документують військовий злочин РФ. Поліцейські оточили двори в центрі Чернігова і здійснюють поквартирний обхід будинків. У місті працюють додаткові патрулі.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вранці завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. В результаті попадання ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

Деталі удару РФ по Чернігову

Російські військові для сьогоднішнього удару по Чернігову використовували ракету типу "Іскандер", повідомив голова Чернігівської ОВС В'ячеслав Чаус.

"В результаті ракетного удару ворогом ракетою "Іскандер" є 7 загиблих і 128 осіб звернулося за отриманням медичної допомоги. У більшості це амбулаторна допомога, після якої люди пішли додому", - повідомив глава ОВА.

Зазначається, що у Чернігові завершилася пошуково-рятувальна операція: 136 постраждалих внаслідок російського удару. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей і 15 співробітників поліції. 19-21 у місті оголошено траур.

Дивіться відео - дівчина розповіла, як пережила удар РФ по Чернігову:

Дівчина розповіла, як врятувалася під час удару РФ по Чернігову / скріншот

Ракетний удар РФ по Чернігову

Потужний вибухи в центрі Чернігова прогриміли у суботу вранці, 19 серпня. В результаті є загиблі і поранені.

Про удар російських окупантів повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Пізніше стало відомо про те, що число жертв російського ракетного удару по Чернігову 19 серпня зросла до семи. Серед загиблих - 6 річна дівчинка. Ще одну 12-річну дівчинку терміново доставляють в реанімобілі до Києва. Дитина у важкому стані.

Більше новин: