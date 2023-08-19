Гуляла з донькою в парку: в Чернігові трагічно загинула викладачка університету

Світлана Кормільцина була старшою викладачкою кафедри іноземної філології.

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В Чернігові трагічно загинула викладачка університету / Колаж: Главред, фото: Національний університет "Чернігівська політехніка", скріншот із відео

В результаті підступного ракетного удару, який вчинили країна-агресорка Росія, 19 серпня в центрі Чернігова трагічно загинула викладачка Національного університету "Чернігівська політехніка" Світлана Юріївна Кормільцина. Сумну звістку повідомили представники вищого навчального закладу на Facebook-сторінці.

Зазначається, що Кормільцина була старшою викладачкою кафедри іноземної філології. Колеги жінки розповіли, що в момент прильоту вона гуляла в парку зі своєю дочкою. У якому стані перебуває дівчинка, поки невідомо.

"Внаслідок ракетної атаки на місто Чернігів загинула старша викладачка кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" Кормільцина Світлана Юріївна, під час прогулянки в парку із дочкою. Приносимо глибокі співчуття всім рідним та близьким", - написали у НУ "Чернігівська політехніка". відео дня

Ракетний удар по Чернігову

В суботу вранці, 19 серпня, країна-агресорка РФ вдарила по центру Чернігова, а саме – по Драмтеатру. В результаті є загиблі та поранені. Ймовірно, окупанти застосували балістичну ракету.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову. За словами президента, ракета влучила прямо по центру міста: "Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пошуково-рятувальна операція у Чернігові завершена. Внаслідок російського удару по центральній частині міста постраждало 136 осіб. Зокрема, загинуло семеро осіб. Поранення отримали 129 людей, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

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