'Бог допоміг': військовий розповів, як дивом врятувався під час атаки на Чернігів

Воїна врятувало те, що він встиг спуститися на перший поверх всього за хвилину до того, як сталася підступна атака загарбників.

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Військовий розповів, як дивом врятувався під час атаки на Чернігів / Колаж: Главред, фото: Facebook Валерія Боровика, скріншот із відео

У суботу, 19 серпня, країна-агресорка Росія здійснила черговий акт терору, нанісши удар по центру Чернігова. Цей удар стався в самому серці Чернігова. Мішенню росіян виявився драмтеатр, який розташований на Красній площі – центральній площі міста.

В результаті російської ракетної атаки постраждав військовослужбовець Валерій Боровик, який розповів, як дивом врятувався. Про це боєць розповів на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Валерій Боровик, його врятувало те, що він встиг спуститися на перший поверх всього за хвилину до того, як сталася підступна атака загарбників.

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"Просто Бог допоміг: за хвилину до прямого попадання спустився з другого поверху на перший. На другому залишився хлопець з тех забезпечення театру. Мабуть.... Не буду поки робити висновки, але другого поверху фактично вже немає. Нас врятувало лише добротне перекриття між першим і другим поверхом", - зазначив військовий.

Український захисник наголосив, що російських військових злочинців обов’язково наздожене відплата: "Будемо жити! Відплатимо!" - написав він.

Ракетний удар по Чернігову

В суботу вранці, 19 серпня, країна-агресорка РФ вдарила по центру Чернігова, а саме – по Драмтеатру. В результаті є загиблі та поранені. Ймовірно, окупанти застосували балістичну ракету.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Чернігову. За словами президента, ракета влучила прямо по центру міста: "Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю і втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", - написав президент.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пошуково-рятувальна операція у Чернігові завершена. Внаслідок російського удару по центральній частині міста постраждало 136 осіб. Зокрема, загинуло семеро осіб. Поранення отримали 129 людей, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

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