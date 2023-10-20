УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Соловій та Жадан зняли кліп із одностатевими поцілунками у храмі: священики обурилися

Дмитро Відоменко
20 жовтня 2023, 19:02 оновлено 20 жовтня, 19:10
Співачка Крістіна Соловій та музикант Сергій Жадан, яким приписують роман, випустили пристрасний кліп на трек "Серце" та потрапили у скандал.
Жадан, Соловій, кліп
Жадан та Соловій випустили кліп / колаж Главред, скріншоти з відео

Відома попспівачка Крістіна Соловій та легендарний письменник/музикант (фронтмен рок-гурту "Жадан та Собаки") Сергій Жадан записали спільний трек кліп на пісню "Серце". Причому кліп було частково знято у львівському храмі святого Андрія Первозванного.

У кліпі виконавці, яким активно приписують романтичні стосунки, а ті лише обробляються лукавими натяками. Але в кліпі були сцени з одностатевими парами, які цілувалися на камеру.

Але як тільки кліп побачив світ, представники церкви св. Андрія Первозванного попросили Соловій та Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про які повідомили церкви перед тим, як отримати права на зйомку.

відео дня

"Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі Інтернет кліпу "Серце" за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми заздалегідь були поінформовані. Щиро у всіх просимо прощення!", – йдеться у заяві священнослужителів.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан не зміг виступити зі своїм музичним гуртом "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані (Італія) – через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі грають у пацифізм та подвійні стандарти та щиро вважають, що, захищаючи свої життя та свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир та гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з ґвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами", – гнівно написав Жадан.

Пізніше Жадан відвідав місто Бахмут на Донеччині, в якому вже кілька місяців точаться дуже жорстокі бої ЗСУ з російськими окупантами.

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш у місто, як у бляшаний барабан, яким регулярно б'ють палицею: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, неприємний свист їх мін. Не розумієш, куди і коли може прилетіти. У центрі порожньо. Трохи далі вулицями трапляються цивільні – жінка сидить на печінці, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття у сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться", – писав тоді він.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Христина Соловій Сергій Жадан Жадан і собаки
Реклама

Головне за день

Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

19:11 Світ
У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

18:57 Україна
"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

18:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:32

Кинули всі сили на прорив: 3 бригади росіян почали штурм важливого міста

19:30

Скандальна Монтян обізвала Путіна матом і розповіла правду про захоплення Криму

19:24

Як підготувати батареї до зими за допомогою пляшки та викрутки: крутий лайфхак від майстра на всі руки

19:11

Прорив ЗСУ на півдні та снаряди від КНДР: розвідка Естонії розкрила плани Росії

19:10

Чому Європа радіє результатам виборів у ПольщіПогляд

Третя світова почнеться в Європі, Україна найближча до її початку - КочетковТретя світова почнеться в Європі, Україна найближча до її початку - Кочетков
19:02

Соловій та Жадан зняли кліп із одностатевими поцілунками у храмі: священики обурилися

18:57

У Криму потужні вибухи, над Джанкоєм – дим: окупанти скаржаться на масову ракетну атаку

18:40

БЕБ оцінює обіг нелегальних казино в 12 млрд грн - ЗМІ

18:25

"Пекельна бавовна": стали відомі реальні втрати від удару ATACMS по Бердянську

Реклама
18:23

Чому не варто вживати слово "клікати": мовознавець здивував відповіддюВідео

18:17

Радіодиктант 2023: де послухати, куди і коли відправляти

18:15

Gepard, дрони і не тільки: Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги

18:07

Чому Плутон не планета: відповідь вразить усіх, хто прагне таємниць космосуВідео

17:58

Потужна допомога США для України: Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів

17:50

"Обережно, грибок": дівчина поділилась, як назавжди знищити цвіль у будинку

17:42

"РФ хоче все масштабувати": експерт сказав, скільки ще зможе воювати Росія

17:35

Ви робили не правильно: якою стороною фольги потрібно накривати м'ясо в духовці

17:20

Байден порівняв Путіна з ХАМАС: у Кремлі образилися і зажурилися

17:20

Місячний календар на листопад 2023: коли найкраще планувати весілля та стригтися

17:10

Що категорично не можна робити 22 жовтня: важливі прикмети та заборони

Реклама
16:44

Мінометники ЗСУ отримали мікроавтобус від Favbet Foundation

16:43

"Сильно п'є": у Соловйова істерично пропісочили антисемітку Захарову

16:43

У кількох областях буде +4, а в деяких +29, налетять грози: погода в Україні на вихідні

16:29

У Мальті буде новий діалог без РФ щодо "формули Зеленського": ЗМІ дізналися дату

16:15

Засідання в особливому форматі: Зеленський приїхав в Херсонську областьФотоВідео

16:05

Двійники та тремор: експерт пояснив, чим ризикував Путін під час візиту до КитаюВідео

15:42

Тричі вдарили ножем: у центрі Києві невідомі напали на військового

15:36

"Надто довго мовчав": Нагієв виступив проти влади Росії і звернувся до молоді

15:34

"Ми прийдемо і Україна переможе": в Ізраїлі мають намір покарати РФ за підтримку ХАМАСВідео

15:23

Лобода вперше після довгої перерви показала обох дочок

15:16

Грета Тунберг заграє з терористами: що вона заявила про Сектор Гази

14:59

"Ворота до всієї Донеччини": у ЗСУ пояснили важливість утримувати Авдіївку

14:57

Лише геній знайде панду серед сотень пінгвінів за 15 секунд: загадка на уважність

14:55

РФ стягнула тисячі солдатів: генерал назвав, звідки ворог може піти на штурм Києва

14:54

Буде як новенький: як розпушити пуховик після прання за допомогою гребінця за 5 хвилин

14:54

Уряд Ізраїлю повідомив трагічні новини про українців

14:37

Путіна охопила паніка: Подоляк розкрив провал візиту глави Кремля до Китаю

14:31

"Навіть Сталін пазурі від церкви прибрав": зірка "Лесі+Роми" взявся захищати УПЦ МП

14:19

Жінка поділилась дієвим лайфхаком, як швидко висушити одяг

14:02

Колонами на смерть: російське командування кинуло своїх солдатів під Авдіївкою

Реклама
13:28

"Сподіваюся, хоча б вимив руки": Кулеба потролив Орбана, який ручався з Путіним

13:25

Ішли під ручку: Тім Бертон і Моніка Белуччі вийшли на публіку як параВідео

13:23

Страшна втрата для Росії: розвідка Британії повідомила про наслідки удару ATACMS

13:13

Михайло Ткач. Про що мовчить Московський патріархатВідеоблоги

12:53

Підірвали разом з окупантами: нові деталі операції партизанів в МелітополіВідео

12:48

Мішені у Криму: генерал-розвідник назвав несподівані цілі для ATACMS

12:33

Місячний день 21 жовтня 2023: Місяць віщує сни, що збудуться, і підвищену чутливість

12:28

Третя світова війна почалася з вторгнення РФ у Грузію у 2008 році - Данілов

12:22

Подорожчання продуктів восени: на що підскочать ціни і як сильно доведеться розщедритися

11:58

"Шампанське" та "коньяк" під забороною: в Україні ввели нові штрафи

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти