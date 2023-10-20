Соловій та Жадан зняли кліп із одностатевими поцілунками у храмі: священики обурилися

Співачка Крістіна Соловій та музикант Сергій Жадан, яким приписують роман, випустили пристрасний кліп на трек "Серце" та потрапили у скандал.

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Жадан та Соловій випустили кліп / колаж Главред, скріншоти з відео

Відома попспівачка Крістіна Соловій та легендарний письменник/музикант (фронтмен рок-гурту "Жадан та Собаки") Сергій Жадан записали спільний трек кліп на пісню "Серце". Причому кліп було частково знято у львівському храмі святого Андрія Первозванного.

У кліпі виконавці, яким активно приписують романтичні стосунки, а ті лише обробляються лукавими натяками. Але в кліпі були сцени з одностатевими парами, які цілувалися на камеру.

Але як тільки кліп побачив світ, представники церкви св. Андрія Первозванного попросили Соловій та Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про які повідомили церкви перед тим, як отримати права на зйомку.

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"Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі брати і сестри, хочемо виступити з приводу появи в мережі Інтернет кліпу "Серце" за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми заздалегідь були поінформовані. Щиро у всіх просимо прощення!", – йдеться у заяві священнослужителів.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан не зміг виступити зі своїм музичним гуртом "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані (Італія) – через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі грають у пацифізм та подвійні стандарти та щиро вважають, що, захищаючи свої життя та свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир та гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з ґвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами", – гнівно написав Жадан.

Пізніше Жадан відвідав місто Бахмут на Донеччині, в якому вже кілька місяців точаться дуже жорстокі бої ЗСУ з російськими окупантами.

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш у місто, як у бляшаний барабан, яким регулярно б'ють палицею: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, неприємний свист їх мін. Не розумієш, куди і коли може прилетіти. У центрі порожньо. Трохи далі вулицями трапляються цивільні – жінка сидить на печінці, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття у сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться", – писав тоді він.

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