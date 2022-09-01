'Соромно і огидно': в Італії Жадану заборонили концертами збирати гроші для допомоги Україні

В Італії Жадану заборонили концертами збирати гроші для допомоги Україні / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Відомий український поет, прозаїк і рок-музикант Сергій Жадан не зміг виступити зі своєю музичним гуртом "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані ‒ Італія) - через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт в Мілані? Тому що частина європейців далі грають в пацифізм і подвійні стандарти і щиро вважають, що, захищаючи свої життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з насильниками і мародерами, є фашистами і екстремістами", – гнівно написав Жадан.

За словами італійців, в їхній країні "заборонено давати концерти і збирати гроші на війну".

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Жадан ніяк не може зрозуміти, чому Італійська громадськість після всіх жахів, які влаштували російські окупанти в Україні, продовжує вірити в брехливу тезу "не все так однозначно", а також звинувачувати українців "в порушенні уявлень про мир".

"Чесно, кажучи, соромно і огидно. Поки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", - підсумував Жадан.

Легендарний Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося зібрати від ювілейного концерту в Батумі.

Грошові кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із запасами сухих пайків для українських військових. Його вже доставили в Україну і планують передати артилерійській бригаді №26.

Раніше російський поп-артист Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

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