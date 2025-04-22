Зірка "Лісапетного батальйону" "зробила" обличчя і шокувала ускладненнями

Зірка "Лісапетного батальйону" поділилася тим, як невдало зробила процедури для обличчя.

https://glavred.net/starnews/zvezda-lisapetnogo-batalyona-sdelala-lico-i-shokirovala-oslozhneniyami-10658177.html Посилання скопійоване

Солістка "Лісапетного батальйону" зважилася на зміни / Колаж Главред, фото Instagram/nataliafalion

Коротко:

Що зробила із собою Наталія Фаліон

Що вона каже з цього приводу

Солістка гурту "Лісапетний батальйон" Наталя Фаліон дала інтерв'ю, в якому розповіла, як зважилася на зміни зовнішності та до чого це призвело.

Як розповіла вона в розмові з журналісткою Аліною Дротюк, зірка надумала видалити свої родимки. Вона додала, що зважилася на такі дії, тому що всі навколо говорили їй, що потрібно робити щось з обличчям.

відео дня

Зірка Лісапетного батальйону зробила процедури для обличчя / Фото Instagram/ nataliafalion, скріншот

"Я вирізала родимки. Я майже ніколи не вдавалася до косметологічних процедур. У мене і макіяжу ніколи не було професійного і тут вдалася. Думаю, треба ж щось зробити. Здуру! Чесно, ніби біс поплутав. І трошки вколола ботокса місяці два тому. Тому що всі мені кажуть: "Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, ти ж медійна особистість, постійно на екрані". І я знала, що в мене не буде як у людей, а буде якесь ускладнення", - каже зірка.

Зірка Лісапетного батальйону зробила процедури для обличчя / Фото Instagram/ nataliafalion, скріншот

Крім того, вона додала, що їй стало не краще, а гірше. "Перенісся стало, як із племені Майя. Повинні були зморшки зникнути, але ніс розширився. У мене опустилася брова - не можу тепер макіяж нормальний нанести", - додала вона.

Зірка Лісапетного батальйону зробила процедури для обличчя / Фото Instagram/ nataliafalion, скріншот

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, як Наталю Могилевську видворили зі студії телеканалу. Інцидент стався під час її роботи на проєкті "Шанс" - подробиці розкрив Ігор Кондратюк.

Також українська фітнес-тренерка Марина Боржемська показала останній подарунок від покійного В'ячеслава Узєлкова для їхньої спільної доньки - Олівія не змогла стримати сліз.

Вас також може зацікавити:

Що таке Лісапетний батальйон? Лісапетний батальйон - музичний гурт, створений шляхом об'єднання двох народних гуртів "Забава" (естрадно-фольклорний гурт із містечка Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області) та "Бабине літо" (аматорський театр, що працював при П'ятничанському сільському будинку культури), керівницею яких була і є Наталя Фаліон. Гурт став відомим після виконання пісні "Лисапет" у травні 2013 року у фіналі 5-го сезону телевізійного шоу "Україна має талант" на телеканалі СТБ, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред