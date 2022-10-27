'Сонечко любить правду': Ані Лорак і Слава Камінська обмінялися люб'язностями

Ані Лорак похвалила пісню Камінської - співачка відреагувала / instagram.com/babaslavka, instagram.com/anilorak

Українська співачка Слава Камінська нещодавно випустила пісню під назвою Божевільна. Її радує, що її музичне творіння йде в маси, тому репостить на своїй сторінці в Instagram всі реакції на пісню.

Примітно, але з виходом нової пісні Камінську привітала Ані Лорак, яку раніше Слава намагалася виправдати за мовчання про війну в Україні.

Лорак залишила на своїй сторінці посилання на пісню Камінської з підписом: "З прем'єрою!", і з емодзі поцілунку. Слава в свою чергу репостнула Куек з припискою: "Сонечко нас любить просто так, сонечко любить правду і не любить брехні".

Підписники співачки негативно поставилися до такого обміну люб'язностями Камінської зі зрадницею. На що співачка поспішила відповісти на своїй сторінці в Instagram, що і сама здивована такою реакцією Лорак, і викладає реакції на пісню навіть тих, хто не має відношення до української музики, зробивши акцент на слові "зараз".

"Сонечко любить правду і не любить брехні!" це фраза, яку я наспівую тижнями! І коли я щось наспівую - у житті відбуваються відповідні речі) Ліцемірство та підлабузництво ненавиджу!Моя прем'єра "Божевільна" зачіпила навіть тих, хто ЗАРАЗ до української музики немає жодного відношення. Я настільки в шоці від цього. Що буду розповідати про кожен дивний інцидент у себе на сторінці в Instagram. Можливо, я дійсно своєю музикою можу комусь повернути "клепки" на місце. Хоча чи треба? Питання риторичне. Тому повторю: Я за ПРАВДУ і проти БРЕХНІ! P.S.: Репостну кожного! Україна понад усе! ПТН та рф ПНХ!" - написала Камінська.

Ані Лорак похвалила пісню Камінської - співачка відреагувала / instagram.com/babaslavka, instagram.com/anilorak

Раніше зрадниця Лорак "вийшла зі сплячки" і повідомила про випуск нової пісні російською мовою. Про війну в Україні вона продовжує мовчати, проте вже і в РФ на неї стали косо дивитися.

Не приймають Ані Лорак і в Європі - після скасування її концертного туру, критик-рашист Сосєдов заявив, що співачку помістили в деяку подобу "розстрільного списку".

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