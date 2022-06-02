Слава Камінська заступилася за Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні / Колаж

Українська співачка Слава Камінська зараз перебуває з дітьми в Нідерландах і боїться будувати плани на майбутнє, так як вона, за її словами, поки не бачить, яким буде її завтрашній день. У цьому вона зізналася в інтерв'ю ЖВЛ.

Перед початком війни артистка опублікувала знімок зі співачкою українського походження Ані Лорак, яку вже тоді дорікали в зайвій прихильності до російського шоу-бізнесу. Тоді Камінська заступилася за співачку.

Не засуджує Лорак вона і зараз. Камінська вважає, що вираження або не вираження своєї позиції щодо вторгнення рф в Україну залишається особистим вибором кожного. І артисти також мають право робити цей вибір.

"Всі бояться. У всіх є діти. Я розумію, патріотизм - це круто, але у тебе є дитина. Тебе посадять або приб'ють десь, а хто буде дивитися за твоєю дитиною?! Ну типу кому це треба", - каже ексНе Ангел.

На заперечення журналістки, що Куєк, побоюючись за своє життя, могла виїхати в більш безпечне місце, Камінська також відповіла міркуванням про вибір. При цьому вона зазначила - з Лорак вона зв'язок не підтримує. "Комусь було зручно, комусь - ні. Це достаток кожного. Мої друзі повиїжджали. З Ані Лорак я не спілкуюся",- розповіла вона.

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