Соліст популярного російського гурту поховав 34-річну дружину

Артист написав пост про смерть дружини вже після того, як поховав її.

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У соліста гурту "Челсі" померла дружина / Колаж Главред, фото Instagram/alekseykorzin

Коротко:

Чому померла дружина соліста "Челсі"

Що він написав у соцмережах

Учасник російського гурту "Челсі" Олексій Корзін розповів про смерть своєї дружини.

На своїй сторінці в Instagram, Катерині було всього 34 роки. Вона пішла з життя ще 23 березня, але Олексій тільки зараз знайшов у собі сили повідомити прихильникам про трагедію.

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Соліст гурту "Челсі" втратив дружину / Фото Instagram/alekseykorzin

Музикант присвятив дружині зворушливий пост, у якому розповів, що познайомився з коханою жінкою в соцмережах.

"Лети, моя Катюня... мій ангел, моя любов... Ти назавжди в моїх думках, моїй душі та моєму серці...", - написав він.

Артист не уточнив причину смерті дружини. Олексія підтримує телеведуча Яна Чурікова. Вона розповіла, що Катерина померла уві сні.

У пари залишилося двоє дітей / Фото Instagram/alekseykorzin

"У Льоші Корзіна з гурту "Челсі" померла дружина... Про це сам артист повідомив у своїх соцмережах. Не можу вкласти таке в голові. Молода, красива, кохана і любляча. Просто не прокинулася..." - розповіла Яна.

У пари було двоє дітей: старшому Петру зараз 9 років, молодшому Гоші - лише 4 роки.

Молода жінка померла / Фото Instagram/alekseykorzin

Подружжя познайомилося в соціальних мережах, дівчина сама написала артистові і після цього в них зав'язалися стосунки.

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