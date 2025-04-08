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Соліст популярного російського гурту поховав 34-річну дружину

Олена Кюпелі
8 квітня 2025, 08:55
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Артист написав пост про смерть дружини вже після того, як поховав її.
У соліста гурту
У соліста гурту "Челсі" померла дружина / Колаж Главред, фото Instagram/alekseykorzin

Коротко:

  • Чому померла дружина соліста "Челсі"
  • Що він написав у соцмережах

Учасник російського гурту "Челсі" Олексій Корзін розповів про смерть своєї дружини.

На своїй сторінці в Instagram, Катерині було всього 34 роки. Вона пішла з життя ще 23 березня, але Олексій тільки зараз знайшов у собі сили повідомити прихильникам про трагедію.

відео дня
Соліст гурту
Соліст гурту "Челсі" втратив дружину / Фото Instagram/alekseykorzin

Музикант присвятив дружині зворушливий пост, у якому розповів, що познайомився з коханою жінкою в соцмережах.

"Лети, моя Катюня... мій ангел, моя любов... Ти назавжди в моїх думках, моїй душі та моєму серці...", - написав він.

Артист не уточнив причину смерті дружини. Олексія підтримує телеведуча Яна Чурікова. Вона розповіла, що Катерина померла уві сні.

У пари залишилося двоє дітей
У пари залишилося двоє дітей / Фото Instagram/alekseykorzin

"У Льоші Корзіна з гурту "Челсі" померла дружина... Про це сам артист повідомив у своїх соцмережах. Не можу вкласти таке в голові. Молода, красива, кохана і любляча. Просто не прокинулася..." - розповіла Яна.

У пари було двоє дітей: старшому Петру зараз 9 років, молодшому Гоші - лише 4 роки.

Молода жінка померла
Молода жінка померла / Фото Instagram/alekseykorzin

Подружжя познайомилося в соціальних мережах, дівчина сама написала артистові і після цього в них зав'язалися стосунки.

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Нагадаємо, Главред писав про те, що 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше також стало відомо про те, що в терористичній Росії помер репер Паша Технік. Лікарі боролися за його життя кілька днів, але він не впорався.

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