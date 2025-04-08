Соліст популярного російського гурту поховав 34-річну дружину

Коротко:
- Чому померла дружина соліста "Челсі"
- Що він написав у соцмережах
Учасник російського гурту "Челсі" Олексій Корзін розповів про смерть своєї дружини.
На своїй сторінці в Instagram, Катерині було всього 34 роки. Вона пішла з життя ще 23 березня, але Олексій тільки зараз знайшов у собі сили повідомити прихильникам про трагедію.
Музикант присвятив дружині зворушливий пост, у якому розповів, що познайомився з коханою жінкою в соцмережах.
"Лети, моя Катюня... мій ангел, моя любов... Ти назавжди в моїх думках, моїй душі та моєму серці...", - написав він.
Артист не уточнив причину смерті дружини. Олексія підтримує телеведуча Яна Чурікова. Вона розповіла, що Катерина померла уві сні.
"У Льоші Корзіна з гурту "Челсі" померла дружина... Про це сам артист повідомив у своїх соцмережах. Не можу вкласти таке в голові. Молода, красива, кохана і любляча. Просто не прокинулася..." - розповіла Яна.
У пари було двоє дітей: старшому Петру зараз 9 років, молодшому Гоші - лише 4 роки.
Подружжя познайомилося в соціальних мережах, дівчина сама написала артистові і після цього в них зав'язалися стосунки.
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