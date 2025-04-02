Помер зірка фільму "Бетмен" і "Найкращий стрілець"

У актора був шестирічний рак горла, діагностований 2015 року.

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Американський актор Вел Кілмер помер / Колаж Главред, фото Instagram/valkilmerofficial

Коротко:

Що сталося з актором

Чим він прославився

Голлівудський актор Вел Кілмер, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" і "Бетмен назавжди", помер у віці 65 років.

Кілмер помер від пневмонії у вівторок у себе вдома в Лос-Анджелесі, підтвердила його дочка Мерседес виданню New York Times.

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У актора був шестирічний рак горла, діагностований у 2015 році.

Цей стан вплинув на його здатність говорити через хіміотерапію і променеву терапію, які потребували двох трахеотомій. У 2021 році він заявив, що вилікувався від раку.

Кілмер заслужив репутацію одного з найуспішніших акторів Голлівуду в 1990-х роках - проте його сходження до слави зазнало кількох невдач після серії публічних сварок з колегами і режисерами.

Упродовж багатьох років актор був відомий як темпераментний і напружений, на що він відповів у 2003 році: "Коли деякі люди критикують мене за вимогливість, я думаю, що це прикриття для чогось, що вони не зробили добре. Я думаю, що вони намагаються захистити себе".

"Я вважаю, що я кидаю виклик, а не вимогливий, і я не вибачаюся за це", - сказав Кілмер газеті Orange County Register у той час.

Помер американський актор Вел Кілмер / фото Instagram/valkilmerofficial

Народжений у Лос-Анджелесі 1959 року, Кілмер почав свою кар'єру в театрі, перш ніж дебютувати на великому екрані в ролі рок-зірки Ніка Ріверса в шпигунському фільмі Джима Абрахамса "Цілком таємно!" 1984 року.

Два роки потому Кілмер став всесвітньо відомим завдяки своїй ролі лейтенанта Тома "Айсмена" Казанські у фільмі "Найкращий стрілець", який став найкасовішим фільмом 1986 року.

Незважаючи на колосальний успіх фільму, актора довелося вмовляти підписати контракт на участь у фільмі.

Помер американський актор Вел Кілмер / фото Instagram/valkilmerofficial

Кілмер також отримав роль у науково-фантастичній комедії "Справжній геній" 1985 року, перш ніж знятися у фентезійному фільмі Рона Говарда "Віллоу" 1988 року.

Кілмер познайомився зі своєю дружиною Джоанн Воллі на зйомках "Віллоу". Після того, як пара одружилася, у них народилося двоє дітей, перш ніж вони остаточно розлучилися 1996 року.

Інші акторські роботи актора включають фільм 1993 року "Справжнє кохання" і фільм 1995 року "Сутичка" разом з Робертом Де Ніро.

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