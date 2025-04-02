Помер зірка фільму "Бетмен" і "Найкращий стрілець"

Коротко:
- Що сталося з актором
- Чим він прославився
Голлівудський актор Вел Кілмер, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" і "Бетмен назавжди", помер у віці 65 років.
Кілмер помер від пневмонії у вівторок у себе вдома в Лос-Анджелесі, підтвердила його дочка Мерседес виданню New York Times.
У актора був шестирічний рак горла, діагностований у 2015 році.
Цей стан вплинув на його здатність говорити через хіміотерапію і променеву терапію, які потребували двох трахеотомій. У 2021 році він заявив, що вилікувався від раку.
Кілмер заслужив репутацію одного з найуспішніших акторів Голлівуду в 1990-х роках - проте його сходження до слави зазнало кількох невдач після серії публічних сварок з колегами і режисерами.
Упродовж багатьох років актор був відомий як темпераментний і напружений, на що він відповів у 2003 році: "Коли деякі люди критикують мене за вимогливість, я думаю, що це прикриття для чогось, що вони не зробили добре. Я думаю, що вони намагаються захистити себе".
"Я вважаю, що я кидаю виклик, а не вимогливий, і я не вибачаюся за це", - сказав Кілмер газеті Orange County Register у той час.
Народжений у Лос-Анджелесі 1959 року, Кілмер почав свою кар'єру в театрі, перш ніж дебютувати на великому екрані в ролі рок-зірки Ніка Ріверса в шпигунському фільмі Джима Абрахамса "Цілком таємно!" 1984 року.
Два роки потому Кілмер став всесвітньо відомим завдяки своїй ролі лейтенанта Тома "Айсмена" Казанські у фільмі "Найкращий стрілець", який став найкасовішим фільмом 1986 року.
Незважаючи на колосальний успіх фільму, актора довелося вмовляти підписати контракт на участь у фільмі.
Кілмер також отримав роль у науково-фантастичній комедії "Справжній геній" 1985 року, перш ніж знятися у фентезійному фільмі Рона Говарда "Віллоу" 1988 року.
Кілмер познайомився зі своєю дружиною Джоанн Воллі на зйомках "Віллоу". Після того, як пара одружилася, у них народилося двоє дітей, перш ніж вони остаточно розлучилися 1996 року.
Інші акторські роботи актора включають фільм 1993 року "Справжнє кохання" і фільм 1995 року "Сутичка" разом з Робертом Де Ніро.
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