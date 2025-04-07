Де і коли попрощаються із зіркою "За двома зайцями" Таїсією Литвиненко

Стисло:
- Таїсія Литвиненко померла 6 квітня 2025 року
- Поховають артистку 8 квітня
6 квітня, за два місяці після свого 90-річчя, пішла з життя Таїсія Литвиненко - українська акторка кіно і театру, режисерка-постановниця і педагог. Трагічну для української культури новину повідомив син артистки, актор Назар Стригун.
Сьогодні у Facebook він розповів, де і коли поховають Таїсію Литвиненко. Парастас відбудеться 7 квітня о 19:00 у Храмі Святої Трійці Української греко-католицької церкви. Там же 8 квітня о 12:00 розпочнеться відспівування. Поховають Таїсію Йосипівну на Личаківському кладовищі.
Таїсія Литвиненко відома насамперед за ролями у фільмах "Назар Стодоля", "Максим Перепелиця", "За двома зайцями". 60 років, до самої своєї смерті, вона служила у Львівському національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. На рахунку акторки понад 90 театральних вистав, яскраві ролі в кіно та телеспектаклях.
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