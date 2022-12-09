Соліст Backstreet Boys Нік Картер звинувачений у зґвалтуванні 17-річної дівчинки з інвалідністю

Раніше 4 жінки вже зверталися через насильство з боку зірки двохтисячних.

Нік Картер звинувачений у зґвалтуванні Шеннон Рут / instagram.com/nickcarter

41-річний соліст популярного в кінці дев'яностих-початку двохтисячних бойсбенду Backstreet Boys Нік Картер звинувачений у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною з інвалідністю.

Інцидент стався в 2001 році, коли гурт відігравав тур під назвою Black & Blue. Шеннон Рут, якій на той момент було 17 років, була на концерті у Вашингтоні, після якого Картер особисто вибрав її серед інших прихильниць, і запросив у свій концертний автобус.

Рут страждає від ДЦП та аутизму, і на той момент була цнотливою. Вона стверджує, що співак (йому на той момент був 21 рік) пригостив її алкогольним напоєм, а потім примусив до орального сексу. Після цього Нік нібито зґвалтував Шеннон.

Про це повідомляє Rolling Stone з посиланням на слова потерпілої. Рут розповіла, що після зґвалтування Картер став ще зліше, і пообіцяв зіпсувати їй життя, якщо вона комусь проговориться про "їх маленький секрет".

"Після того, як він зґвалтував мене, я пам'ятаю, як він назвав мене "відсталою сукою", схопив мене і залишив синці на моїй руці. Картер намагався мене налякати і заткнути. Він сказав, що налаштує людей проти мене, тому що він Нік Картер і має силу зруйнувати моє життя. Я відчувала, що діватися нікуди. Я щиро вірила, що якщо скажу кому-небудь, то потраплю до в'язниці", - згадує Шеннон.

Жінка також зазначила, що вважає зґвалтування найтравматичнішим моментом у своєму житті, навіть незважаючи на інвалідність.

До слова позов про сексуальне насильство від Шеннон Рут (зареєстрований 8 грудня в окрузі Кларк, штат Невада) - не перший в "послужному списку" Ніка Картера. У 2017 році співачка Мелісса Шуман подавала на артиста в суд за сексуальні домагання, скоєні ним в 2003 році. Тоді ще три жінки зізналися, що стали його жертвами: двоє так само в 2003 році, і третя - в 2006.

Позов Шуман був відхилений за перевищення терміну давності злочину. Що ж стосується справи Шеннон Рут, то і тут адвокат Ніка Картера заперечує будь-яку провину свого клієнта. Сам співак від коментарів утримується.

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