"Соколине Око" Джеремі Реннер може втратити ногу через жахливу ДТП

Зірка Месників потрапив під власний ратрак та втратив велику кількість крові.

Джеремі Реннер може втратити ногу після аварії / imdb.com

Американський актор, двічі номінант на премію Оскар і зірка фільмів Кіновсесвіту Marvel (виконує роль Соколиного Ока) Джеремі Реннер серйозно постраждав у страшній аварії в горах.

З сильною крововтратою його доставили в лікарню після того, як його переїхала снігоприбиральна машина. Актор вийшов на зв'язок з фанатами і запевнив, що йде на поправку.

Однак джерело, близьке до сім'ї Реннера, повідомляє, що не все так безхмарно - здатність актора знову ходити залишається під великим питанням. Про це пише видання Radar Online. Відновлення Соколиного Ока буде тривалим та проблематичним.

"Джеремі вже переніс дві складні операції. Але є серйозні сумніви, що він коли-небудь зможе знову нормально ходити - або взагалі стане на ноги. Його близькі хвилюються, що травма була настільки серйозною, що він не зможе рухатися так, як це було раніше, тобто якщо йому не ампутують ногу взагалі", - цитує інформатора таблоїд.

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