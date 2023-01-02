Зірка Марвел потрапив до лікарні в критичному стані після серйозного ДТП в горах

Джеремі Реннер на вертольоті був доставлений в госпіталь.

Джеремі Реннер потрапив в ДТП і у важкому стані доставлений в лікарню / imdb.com

Американський актор, двічі номінант на премію Оскар та зірка фільмів кіновсесвіту Marvel (виконує роль Соколиного Ока) Джеремі Реннер був екстрено госпіталізований з важкими травмами після ДТП, яке сталося з ним в горах.

Про це повідомляє видання Deadline. Відомо, що на озері Тахо в горах Сьєрра-Невада, де у Реннера є власне ранчо, днями була сильна негода. Актор колекціонує важку снігоприбиральну техніку, на якій виїхав на допомогу комунальникам, щоб розчистити дороги.

Ймовірно аварія сталася недалеко від ранчо актора - туди був викликаний місцевий шериф і вертоліт, який доставив Реннера в лікарню для надання першої допомоги.

"Після прибуття правоохоронці координували свої дії з відділом протипожежного захисту, щоб організувати медичне транспортування Джеремі Реннера вертольотом для надання медичної допомоги в місцеву лікарню", - повідомляє співробітник зі зв'язків з громадськістю округу Уошо Крістін В'єтті.

Характер травм Реннера не розкривають - достеменно відомо лише те, що актор знаходиться у важкому стані, хоч медикам і вдалося його стабілізувати. Представник Джеремі заспокоює шанувальників: "Ми можемо підтвердити, що Джеремі знаходиться в критичному, але стабільному стані з травмами, отриманими в результаті нещасного випадку, пов'язаного з погодними умовами під час прибирання снігу. Його сім'я з ним, і він отримує чудовий догляд".

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