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Зірка Марвел показав, як виглядає після страшної аварії в горах - Тор та Капітан Америка шоковані

4 січня 2023, 21:53
Соколине око з Месників, актор Джеремі Реннер, втратив багато крові, чекаючи прибуття медиків.
Джеремі Реннер
Джеремі Реннер показав, як виглядає після аварії в горах / instagram.com/jeremyrenner

Американський актор, двічі номінант на премію Оскар і зірка фільмів кіновсесвіту Marvel (виконує роль Соколиного Ока) Джеремі Реннер після Нового року потрапив в серйозну аварію, через яку на вертольоті був доставлений в найближчу лікарню в критичному стані з величезною крововтратою.

Стало відомо, що на озері Тахо в горах Сьєрра-Невада кілька днів вирувала снігова буря. Коли негода вщухла, Реннер на своєму сніговому тягачі виїхав, щоб розчистити дорогу для себе і сусідів. В результаті нещасного випадку ратрак переїхав Реннеру ногу.

Через травму він втратив багато крові - йому пощастило, що його сусід виявився лікарем, який встиг накласти джгут і зупинити крововтрату до прибуття медиків. Також актор отримав тупу травму грудної клітини.

У лікарні стан Реннера оцінювали, як критичний, але стабільний. Було проведено дві хірургічних операції, зараз актор йде на поправку.

На своїй сторінці в Instagram Соколине око показав фото графію з лікарні - він лежить на ліжку з трубками в носі, на обличчі - синці і садна. "Дякую всім за ваші добрі слова. Зараз я занадто розбитий, щоб писати. Але посилаю свою любов всім вам", - пише актор.

У коментарях його підтримали колеги по кіновсесвіту Марвел - Кріс Пратт, Кріс Хемсворт та Кріс Еванс, які грають Зоряного лорда, Тора і Капітна Америку відповідно. Також свої побажання якнайшвидшого одужання залишили Пенелопа Крус, Орландо Блум, Тайка Вайтіті, Джиммі Феллон, Кобі Смолдерс, Хайді Клум, Кейт Хадсон та інші.

Джеремі Реннер
Джеремі Реннер показав, як виглядає після аварії в горах / instagram.com/jeremyrenner

Раніше дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса, британська акторка і модель Емма Хемінг, показала рідкісні кадри спільного відпочинку з міцним горішком на зорі їхніх стосунків.

Також соліст легендарної групи Aerosmith Стівен Тайлер отримав звинувачення і судовий позов у справі про сексуальне насильство і абьюз над дівчинкою-підлітком в 70-их роках.

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