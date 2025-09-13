Рус
На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

Христина Трохимчук
13 вересня 2025, 10:40
Ольга Мерзлікіна розповіла, як дізналась про зради коміка на святкуванні весілля.
Ольга Мерзлікіна, Віктор Розовий
Ольга Мерзлікіна розповіла про зради Віктора Розового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мерзлікіна, скрін з YouTube

Ви дізнаєтесь:

  • Колишня дружина Віктора Розового дала відверте інтерв'ю
  • Ольга Мерзлікіна розповіла як дізналась про зради екс-чоловіка

Колишня дружина коміка та зірки "Ліги сміху" Віктора Розового, Ольга Мерзлікіна, вперше після розлучення відверто розповіла про особисте життя з артистом. В інтерв’ю Маші Єфросиніній вона зізналася, що їхні стосунки були напруженими через ревнощі та постійні підозри у зрадах. За словами жінки, навіть довгоочікуване весілля не обійшлося без скандалів.

На третій день святкування Мерзлікіна отримала повідомлення від незнайомої дівчини, яка заявила, що мала роман із Розовим у 2021 році. Вона надала нібито підтверджуючі факти та фрагменти переписок, що дуже насторожило Ольгу.

Ольга Мерзлікіна
Ольга Мерзлікіна дізналась про зраду на святкуванні весілля / фото: instagram.com, Ольга Мерзлікіна

"Я написала їй у приват, бо це був коментар під постом. Вона почала мене свято переконувати, надавати якісь факти, заблюрені переписки. Це виглядало дуже дивно і лячно, бо два дні тому ми одружились", — поділилась ексдружина коміка.

Ольга Мерзлікіна зізналась, що не змогла оминути увагою факти, які наводила дівчина у переписці, хоч спочатку її намагались переконати, що це лише розіграш. Саме тому вона викликала Віктора на відверту розмову наодинці.

Ольга Мерзлікіна
Ольга Мерзлікіна спілкувалась з коханкою Розового / фото: instagram.com, Ольга Мерзлікіна

"Ми з ним виходили разів 20 говорити на вулицю. В машину, щоб не перед друзями. Він свято мене переконував, що це якась "сумасшедша жінка", яка хоче зруйнувати наш шлюб. На ньому лиця не було. Йому було дуже страшно", — розповіла Мерзлікіна.

Ольга зізналась, що саме панічна реакція Розового наштовхнула її на думку, що дівчина говорить правду. За словами ексдружини, якби викладене у переписці було неправдою, Віктору не було причини так сильно хвилюватись, що жінки зустрінуться і правда вийде назовні.

Ольга Мерзлікіна
Ольга Мерзлікіна розповіла про реакцію Розового / фото: instagram.com, Ольга Мерзлікіна

"Це було дуже напружено, ми два дні з ним спілкувались. Було дуже важко відійти від цієї думки, що вона написала. І він казав: "Заблокуй її всюди, нащо вона тобі треба". Я кажу: "Може я хочу почути ще якісь факти", — переказала їхню розмову Ольга.

Вже після поранення Віктора Розового його ексдружина отримала доступ до його телефону. Там Ольга знайшла фотографії, які підтверджували його численні зради, зокрема і з дівчиною, яка написала їй після весілля.

Віктор Розовий - особисте життя

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий офіційно стали подружжям у березні 2024 року, після чого комік вирушив на фронт боронити Україну від російської агресії. Під час служби він зазнав тяжкого поранення в голову і нині перебуває на реабілітації. Водночас, за словами Ольги, їхні стосунки не витримали випробувань — подружжя подало документи на розлучення. Жінка зізналася, що причиною такого кроку стали численні зради Розового. Попри спроби врятувати шлюб, зокрема відвідування сімейного психолога, союз зберегти не вдалося.

Раніше Главред повідомляв, що комік Віктор Розовий розповів про причину розлучення з дружиною. Він виклав пост у Instagram, де відповів на звинувачення у зрадах і розповів про те, що підписав з ексдружиною контракт з умовами публічного обговорення причин розриву.

Також свою версію подій, які довели до розлучення з Віктором Розовим розповіла його ексдружина Ольга Мерзлікіна. За її словами, пара подала на розлучення офіційно через зради Віктора під час стосунків. Ольга повідомила, що направила гроші на лікування колишнього чоловіка на його рахунок.

Про персону: Віктор Розовий

Віктор Розовий - український комік, учасник "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". Після початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Брав участь в обороні Києва, воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

